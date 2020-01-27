Вышинский и главред Sputnik Эстония примут участие в работе ПАСЕ

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева примут участие в зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге с 27 по 31 января, сообщила в понедельник пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Вышинский и Черышева привлекут внимание делегатов сессии ПАСЕ к систематическому нарушению свободы слова в ряде стран постсоветского пространства.

"У нас много надежд на то, что наши усилия дадут определенную реакцию. Одна из этих надежд связана с активностью нашей парламентской делегации в ПАСЕ. Мы, конечно, рассчитываем на поддержку наших парламентариев, потому что мы считаем, что это не вопрос персоналий, это не вопрос причастности этих журналистов к нашей или какой-то другой медийной организации, редакции. Мы, конечно, бьемся за своих, но мы бьемся и за принципы. И мы хотим, чтобы эти принципы отстаивались на всех площадках, в том числе в ПАСЕ", – приводит слова Вышинского пресс-служба.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.