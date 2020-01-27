Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T18:40+0300
https://ria.ru/20200127/1563940917.html
Вышинский и главред Sputnik Эстония примут участие в работе ПАСЕ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156062/79/1560627949_0:201:1772:1198_1036x0_80_0_0_8a6d39963b9c83fb79e1168d4e6adde9.jpg
РИА Новости

Вышинский и главред Sputnik Эстония примут участие в работе ПАСЕ

18:40 27.01.2020
553
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева примут участие в зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге с 27 по 31 января, сообщила в понедельник пресс-служба МИА "Россия сегодня".
Вышинский и Черышева привлекут внимание делегатов сессии ПАСЕ к систематическому нарушению свободы слова в ряде стран постсоветского пространства.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Вчера, 16:56
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
"У нас много надежд на то, что наши усилия дадут определенную реакцию. Одна из этих надежд связана с активностью нашей парламентской делегации в ПАСЕ. Мы, конечно, рассчитываем на поддержку наших парламентариев, потому что мы считаем, что это не вопрос персоналий, это не вопрос причастности этих журналистов к нашей или какой-то другой медийной организации, редакции. Мы, конечно, бьемся за своих, но мы бьемся и за принципы. И мы хотим, чтобы эти принципы отстаивались на всех площадках, в том числе в ПАСЕ", – приводит слова Вышинского пресс-служба.
Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Вчера, 15:05
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В международной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщили, что организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг, говорится в письмах.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
1300004
Обсудить 1
Елена ЧерышеваКирилл ВышинскийSputnik ЭстонияSputnikПарламентская ассамблея Совета ЕвропыОбщество
Рекомендуем
Глава Дагестана Владимир Васильев
Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Сайты информагентств могут войти в лист ресурсов с бесплатным доступом
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США Грэмми. 26 января 2020
Билли Айлиш стала "лучшим новым исполнителем года" по версии "Грэмми"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев ознакомится с заключением комиссии о помиловании Иссахар
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов рассказал о приграничном сотрудничестве России и Евросоюза
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока
"Газпром" поставил по "Турецкому потоку" миллиард кубометров газа
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
СМИ: возлюбленная Безоса могла передать переписку с ним своему брату
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Дуда пообещал, что Польша сохранит память о преступлениях нацистов
Сотрудник полиции
В Махачкале "закладчик" при виде полиции проглотил наркотики и умер
Учитель с указкой
Более 800 тысяч учителей получат доплату за классное руководство
Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Джон Болтон
Республиканцы могут поддержать вызов Болтона на слушания по импичменту
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, кто поддержал инициативу Путина о саммите СБ ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
Лента новостейМолния