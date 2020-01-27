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Осужденная в России израильтянка Иссахар частично признала свою вину
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РИА Новости

Осужденная в России израильтянка Иссахар частично признала свою вину

18:33 27.01.2020 (обновлено: 18:43 27.01.2020)
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков, частично признала свою вину, заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании.
"Ходатайство о помиловании поступило сегодня, где Наама частично признает, что она действительно провозила наркотики, они были для собственного пользования, никакого умысла о контрабанде у девушки и в мыслях не было", - сказала Семенова журналистам.
Она уточнила, что есть техническая процедура, которая прописана указом, того, как проходит освобождение. "Я надеюсь, что быстро достаточно произойдёт", - отметила Семенова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Наама ИссахарМосковская областьПроисшествия
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