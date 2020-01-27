Осужденная в России израильтянка Иссахар частично признала свою вину

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков, частично признала свою вину, заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании.
"Ходатайство о помиловании поступило сегодня, где Наама частично признает, что она действительно провозила наркотики, они были для собственного пользования, никакого умысла о контрабанде у девушки и в мыслях не было", - сказала Семенова журналистам.
Она уточнила, что есть техническая процедура, которая прописана указом, того, как проходит освобождение. "Я надеюсь, что быстро достаточно произойдёт", - отметила Семенова.