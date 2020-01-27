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В ДНР назвали обвинения Киева в нарушениях перемирия провокацией
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РИА Новости

В ДНР назвали обвинения Киева в нарушениях перемирия провокацией

18:32 27.01.2020 (обновлено: 18:33 27.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов назвал провокацией обвинения Киева в нарушениях, якобы зафиксированных со стороны ополченцев в районе населенного пункта Петровское.
Ранее представители Киева в СЦКК заявили, что ополченцы в воскресенье пытались имитировать нарушение отвода сил в районе Петровского, заняв освобожденные при разведении позиции украинских военных, а также якобы обстреляли свои позиции.
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"Наши наблюдатели уже более четырех суток фиксируют активность возле и в пределах участка разведения на стороне вооруженных формирований Украины. Есть все основания полагать, что это была подготовка противником очередной провокации с целью усложнить переговорный процесс для дальнейшего разведения сил и средств в Донбассе", - заявил РИА Новости Якубов.
Он отметил ,что заявление представителей Киева в СЦКК не соответствует их же сообщению, переданному ДНР через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. "Это традиционно демонстрирует профессиональную несостоятельность тех, кто придумывает такие лишенные здравой логики "военные байки". Иначе эти заявления не назвать, так как они не имеют никакого отношения к реальности", - добавил Якубов.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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