Подмосковная комиссия сочла целесообразным помилование Иссахар

КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Комиссия по вопросам помилования на территории Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении израильтянки Наамы Иссахар , осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, сообщила РИА Новости зампредседателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова

"Комиссия проголосовала за это решение единогласно", - сказала Семенова.

Сегодня в Доме правительства Московской области проходило заседание комиссии по предварительному рассмотрению ходатайства о помиловании осужденной израильтянки. Следуя регламенту, члены этого органа определяют целесообразность применения акта помилования, после чего направляют заключение губернатору Московской области. Тот, в свою очередь, вносит документы президенту РФ, который своим указом может помиловать осужденную.

В воскресенье Иссахар через администрацию СИЗО подала в письменном виде ходатайство о помиловании. Ранее с подобной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.

Встреча между лидерами России и Израиля проходила на прошлой неделе в Иерусалиме. Тогда же состоялась личная беседа между Путиным и матерью девушки, в ходе которой российский президент заверил родственницу осужденной, что "всё будет хорошо". Сама Иссахар видела сюжет об этой встрече по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен заявила, что поддержит прошение девушки о помиловании.