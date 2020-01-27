Подмосковная комиссия сочла целесообразным помилование Иссахар

КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, сообщила РИА Новости зампредседателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.
"Комиссия проголосовала за это решение единогласно", - сказала Семенова.
Сегодня в Доме правительства Московской области проходило заседание комиссии по предварительному рассмотрению ходатайства о помиловании осужденной израильтянки. Следуя регламенту, члены этого органа определяют целесообразность применения акта помилования, после чего направляют заключение губернатору Московской области. Тот, в свою очередь, вносит документы президенту РФ, который своим указом может помиловать осужденную.
В воскресенье Иссахар через администрацию СИЗО подала в письменном виде ходатайство о помиловании. Ранее с подобной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.
Встреча между лидерами России и Израиля проходила на прошлой неделе в Иерусалиме. Тогда же состоялась личная беседа между Путиным и матерью девушки, в ходе которой российский президент заверил родственницу осужденной, что "всё будет хорошо". Сама Иссахар видела сюжет об этой встрече по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен заявила, что поддержит прошение девушки о помиловании.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
23 января, 16:24Иссахар видела по ТВ встречу своей матери с Путиным