В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от нового коронавируса

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Первый случай смерти от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, зарегистрирован в Пекине, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Умершим оказался 50-летний мужчина, который 8 января поехал в Ухань, 15 января после того, как он вернулся в Пекин, у него поднялась температура, 21 января мужчина обратился в больницу, 22 января у него подтвердился диагноз.
В понедельник его состояние ухудшилось, у него появилась Недостаточность функций легких, несмотря на усилия врачей, больной скончался.
По состоянию на 20.00 (15.00 мск), в Пекине в общей сложности зарегистрировано 80 случаев заражения.
24 января, 08:00Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США — нет
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.