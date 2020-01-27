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В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от нового коронавируса
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РИА Новости

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от нового коронавируса

18:31 27.01.2020 (обновлено: 18:49 27.01.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Первый случай смерти от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, зарегистрирован в Пекине, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Умершим оказался 50-летний мужчина, который 8 января поехал в Ухань, 15 января после того, как он вернулся в Пекин, у него поднялась температура, 21 января мужчина обратился в больницу, 22 января у него подтвердился диагноз.
В понедельник его состояние ухудшилось, у него появилась Недостаточность функций легких, несмотря на усилия врачей, больной скончался.
По состоянию на 20.00 (15.00 мск), в Пекине в общей сложности зарегистрировано 80 случаев заражения.
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
24 января, 08:00
Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США — нет
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
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УханьРаспространение нового коронавирусакоронавирусыПекинКитайВ мире
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