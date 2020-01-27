Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T18:35+0300
https://ria.ru/20200127/1563940393.html
Хозяин кота Виктора призвал "Аэрофлот" к диалогу по перевозке животных
https://cdn21.img.ria.ru/images/156112/70/1561127011_0:133:2861:1742_1036x0_80_0_0_20ffce6e710102a908dbab7ef4e5cf67.jpg
РИА Новости

Хозяин кота Виктора призвал "Аэрофлот" к диалогу по перевозке животных

18:30 27.01.2020 (обновлено: 18:35 27.01.2020)
462
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкМихаил Галин с котом Виктором
Михаил Галин с котом Виктором
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Хозяин упитанного кота по кличке "Виктор" Михаил Галин, ранее тайком пронесший своего питомца на борт самолета, предложил гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву собрать рабочую группу, чтобы эффективно модернизировать текущие правила перевозки животных.
Ранее Галин опубликовал открытое письмо к руководителю "Аэрофлота" на своей странице в Facebook.
"Рабочая группа по перевозке животных, в которую войдут представители Минтранса, аэропорта "Шереметьево", других аэропортов, а так же представителей Общероссийского объединения пассажиров, сможет эффективно и быстро найти пути модернизации существующих правил", - сообщил РИА Новости владелец прославившегося животного.
Он добавил, что выступил с таким обращением к руководителю "крупнейшего авиаперевозчика в нашей стране", потому что хочет обсудить проблемы перевозки животных.
"Эти проблемы есть и требуют системного решения", - сообщил хозяин толстого кота.
Он отметил, что в рамках диалога общественники хотят увидеть или помочь разработать реальный план действий, понятные пути реализации и сроки.
"Мы не ставим целью выяснение причин произошедших инцидентов и поиск виновных. Эти вопросы не будут на повестке. Наша задача - определить направление изменений в правилах, улучшить сервис и контроль и, самое главное, предотвратить повторение прецедентов в будущем", - отметил Галин в обращении в соцсети.
Хозяин кота выразил надежду услышать мнение руководителя "Аэрофлота".
Итоги дня
Жертвы перелета: два кота погибли во время рейса "Аэрофлота"
24 января, 21:33
В начале ноября Галин рассказал в Facebook, что летел из "Шереметьево" во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота "Виктора", который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж.
Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
24 января, 20:09Сказано в эфире
Депутат: авиакомпании должны изменить правила перевозки животныхОтказ "Аэрофлота" от "негибких" правил по перевозке животных поможет спасти жизни питомцев, а самой авиакомпании прилично заработать. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.
История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил "Аэрофлот" вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.
Ранее также стало известно о гибели двух котов и обморожении третьего, летевших в багажном отделении самолета рейсом Нью-Йорк - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Авиакомпания считает, что вина за произошедшее лежит на грузчиках аэропорта "Шереметьево".
1700009
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмМихаил ГалинАэрофлотШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
Рекомендуем
Израильтянка Наама Иссахар
Осужденная в России израильтянка Иссахар частично признала свою вину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев ознакомится с заключением комиссии о помиловании Иссахар
Аэропорт Шереметьево
Отец брошенных в Шереметьево детей оставлял их в центре соцпомощи
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на
Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
Дуда напомнил, что концлагерь в Освенциме освободили советские солдаты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, кто поддержал инициативу Путина о саммите СБ ООН
Певица MARUV
В Киеве задержали подозреваемого в ограблении певицы Maruv
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский и главред Sputnik Эстония примут участие в работе ПАСЕ
Актриса Наталья Андрейченко
Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Самолет Bombardier
Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Дуда пообещал, что Польша сохранит память о преступлениях нацистов
Израильтянка Наама Иссахар
Подмосковная комиссия сочла целесообразным помилование Иссахар
Сотрудник полиции
В Махачкале "закладчик" при виде полиции проглотил наркотики и умер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
Лента новостейМолния