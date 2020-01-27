Хозяин кота Виктора призвал "Аэрофлот" к диалогу по перевозке животных

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Хозяин упитанного кота по кличке "Виктор" Хозяин упитанного кота по кличке "Виктор" Михаил Галин , ранее тайком пронесший своего питомца на борт самолета, предложил гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву собрать рабочую группу, чтобы эффективно модернизировать текущие правила перевозки животных.

Ранее Галин опубликовал открытое письмо к руководителю "Аэрофлота" на своей странице в Facebook

"Рабочая группа по перевозке животных, в которую войдут представители Минтранса, аэропорта "Шереметьево", других аэропортов, а так же представителей Общероссийского объединения пассажиров, сможет эффективно и быстро найти пути модернизации существующих правил", - сообщил РИА Новости владелец прославившегося животного.

Он добавил, что выступил с таким обращением к руководителю "крупнейшего авиаперевозчика в нашей стране", потому что хочет обсудить проблемы перевозки животных.

"Эти проблемы есть и требуют системного решения", - сообщил хозяин толстого кота.

Он отметил, что в рамках диалога общественники хотят увидеть или помочь разработать реальный план действий, понятные пути реализации и сроки.

"Мы не ставим целью выяснение причин произошедших инцидентов и поиск виновных. Эти вопросы не будут на повестке. Наша задача - определить направление изменений в правилах, улучшить сервис и контроль и, самое главное, предотвратить повторение прецедентов в будущем", - отметил Галин в обращении в соцсети.

Хозяин кота выразил надежду услышать мнение руководителя "Аэрофлота".

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В начале ноября Галин рассказал в Facebook, что летел из "Шереметьево" во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота "Виктора", который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж.

Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.

История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил "Аэрофлот" вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.