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Религия и мировоззрение
2020-01-27T21:17+0300
https://ria.ru/20200127/1563940297.html
В Москве открылась выставка о влюбленных, переживших Холокост
https://cdn23.img.ria.ru/images/156394/02/1563940288_0:142:3137:1907_1036x0_80_0_0_3800f3d59b68c4603d486ca67eb8d82e.jpg
РИА Новости

В Москве открылась выставка о влюбленных, переживших Холокост

18:31 27.01.2020 (обновлено: 21:17 27.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПосетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке (Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выставка "(Не) время для любви", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, открылась в столичном Еврейском музее и центре толерантности.
"Выставка "(Не) время для любви" сфокусирована на личных историях людей. В гетто играли свадьбы и рожали детей. "Машина смерти" на смогла сломить главное – человеческий дух и желание жить. Ведь добровольно прервать свой путь – значило сдаться", - сказал после открытия выставки глава Федерации еврейских общин России Александр Борода.
Посетители увидят графику, инсталляции, скульптуры и картины художников-исследователей военной темы: Кристиана Болтански, Мирослава Балки, Сигалит Ландау, Михаль Ровнер, Моша Каши.
"Выставку наполнили воспоминания о свадьбах и свиданиях в гетто, запретных подарках, взаимной заботе, мечтах о доме, семье и собственной земле — Палестине", - сообщают организаторы.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПосетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке (Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Посетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Организаторы собрали дневники, мемуары и биографические романы, опубликованные бывшими узниками концлагерей, евреями-очевидцами трагедии. Проект покажет судьбы Инге Кац и Шмуеля Бергера, Рошель Шлейф и Джека Сутина, Мани Нагельштейн и Мейера Коренблита – всего 11 историй любви.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПосетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке (Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Посетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Выставка приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва
Вчера, 20:18Религия и мировоззрение
В Москве зажгли свечи в День памяти жертв Холокоста
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОМоскварелигияАлександр БородаОсвенцимРоссийский еврейский музей толерантностиХолокостРоссия
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