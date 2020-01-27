В Москве открылась выставка о влюбленных, переживших Холокост

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выставка "(Не) время для любви", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, открылась в столичном Еврейском музее и центре толерантности.
"Выставка "(Не) время для любви" сфокусирована на личных историях людей. В гетто играли свадьбы и рожали детей. "Машина смерти" на смогла сломить главное – человеческий дух и желание жить. Ведь добровольно прервать свой путь – значило сдаться", - сказал после открытия выставки глава Федерации еврейских общин России Александр Борода.
Посетители увидят графику, инсталляции, скульптуры и картины художников-исследователей военной темы: Кристиана Болтански, Мирослава Балки, Сигалит Ландау, Михаль Ровнер, Моша Каши.
"Выставку наполнили воспоминания о свадьбах и свиданиях в гетто, запретных подарках, взаимной заботе, мечтах о доме, семье и собственной земле — Палестине", - сообщают организаторы.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПосетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Организаторы собрали дневники, мемуары и биографические романы, опубликованные бывшими узниками концлагерей, евреями-очевидцами трагедии. Проект покажет судьбы Инге Кац и Шмуеля Бергера, Рошель Шлейф и Джека Сутина, Мани Нагельштейн и Мейера Коренблита – всего 11 историй любви.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПосетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Выставка приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.