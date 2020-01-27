В Москве открылась выставка о влюбленных, переживших Холокост

"Выставка "(Не) время для любви" сфокусирована на личных историях людей. В гетто играли свадьбы и рожали детей. "Машина смерти" на смогла сломить главное – человеческий дух и желание жить. Ведь добровольно прервать свой путь – значило сдаться", - сказал после открытия выставки глава Федерации еврейских общин России Александр Борода.