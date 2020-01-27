В провинции Хэбэй будут платить за донос на вернувшихся из Уханя

"Любому, кто сообщит о вернувшихся их Уханя в уезд и не прошедших процедуру регистрации, правительство Чжэндина после проверки и подтверждения информации, выплатит вознаграждение в размере 1 тысячи юаней (145 долларов)", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Weibo.

Власти на местах требуют от всех, кто в последние недели путешествовал, особенно в провинцию Хубэй и город Ухань, обязательно по возвращению домой уведомить об этом компетентные органы по месту жительства.