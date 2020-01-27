В провинции Хэбэй будут платить за донос на вернувшихся из Уханя

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Власти уезда Чжэндин городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй на северо-востоке Китая готовы платить вознаграждение в размере 1000 юаней (145 долларов) за доносы на тех, кто вернулся из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса, и не зарегистрировался, сообщает местный телеканал.
"Любому, кто сообщит о вернувшихся их Уханя в уезд и не прошедших процедуру регистрации, правительство Чжэндина после проверки и подтверждения информации, выплатит вознаграждение в размере 1 тысячи юаней (145 долларов)", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Weibo.
Власти Китая по всей стране пытаются предотвратить распространение нового типа коронавируса, которым уже заразились 2835 человек, из них 81 человек скончался. В 30 регионах стран введен наивысших уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, во многих городах приостановлены пассажирские перевозки, отменены все массовые мероприятия по случаю китайского нового года, продлены официальные каникулы, перемещение людей по стране строго контролируется. В аэропортах, железнодорожных вокзалах, автостанциях, станциях метро у пассажиров проверяю температуру и другие симптомы заболевания.
Власти на местах требуют от всех, кто в последние недели путешествовал, особенно в провинцию Хубэй и город Ухань, обязательно по возвращению домой уведомить об этом компетентные органы по месту жительства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.