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РИА Наука
2020-01-27T23:57+0300
https://ria.ru/20200127/1563939979.html
Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
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РИА Новости

Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь

23:00 27.01.2020 (обновлено: 23:57 27.01.2020)
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© Kseniya A. Kolobova et al., 2020Вход в Чагырскую пещеру (Алтайский край)
Вход в Чагырскую пещеру (Алтайский край)
© Kseniya A. Kolobova et al., 2020
Вход в Чагырскую пещеру (Алтайский край)
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликованы результаты многолетних археологических работ в Чагырской пещере в Алтайском крае. Неандертальцы, которые жили здесь 59-49 тысяч лет назад, оказались намного ближе к своим восточноевропейским собратьям, чем к денисовскому человеку, обитавшему на Алтае 110 тысяч лет назад.
Археологи во главе с Ксенией Колобовой из Института археологии и этнографии СО РАН и Ричардом Робертсом (Richard Roberts) из австралийского Университета Вуллонгонга завершили крупный этап работ в Чагырской пещере, расположенной в предгорьях Алтая, где в 2008 году была обнаружена стоянка неандертальца.
За это время найдено около 90 тысяч артефактов и 74 фрагмента костей неандертальцев, имеющих возраст от 59 до 49 тысяч лет.
Находки костей животных и реконструкция окружающей среды на основе фрагментов древней фауны и флоры позволили сделать вывод, что чагырские неандертальцы охотились на бизонов и были адаптированы к холодному и сухому климату.
Авторы проанализировали более 3000 каменных орудий из Чагырской пещеры и обнаружили, что эти инструменты очень похожи на орудия труда микокской культуры эпохи среднего палеолита, распространенной в Восточной и Центральной Европе.
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Похожие орудия труда были ранее найдены в пещере Окладникова (Сибирячихинской), расположенной восточнее Чагырской пещеры. Это самое восточное из известных мест обитания неандертальцев в Азии. Образцы из пещеры Окладникова имеют радиоуглеродный возраст от 37,8 до 24,2 тысячи лет.
А вот в пещере Денисова, расположенной недалеко от Чагырской, артефактов микокской культуры не обнаружено. ДНК чагырского неандертальца также указывает на более тесную связь с восточноевропейскими неандертальцами (Северная Хорватия и Северный Кавказ), чем с денисовским человеком, проживавшим на Алтае 110 тысяч лет назад.
Отсюда авторы делают вывод о том, что было как минимум две волны заселения Южной Сибири древним человеком. Неандертальцы из Чагырской пещеры связаны со второй волной, которая пришла из Европы около 60 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что древние люди перемещались вслед за бизонами, на которых охотились.
Также во время второй волны в Чагырскую пещеру из Восточной Европы попала технология микок — в Чагырской пещере неандертальцы использовали практически идентичные европейским формы орудий и способы обработки камня.
Откуда появились люди, обитавшие в пещере Денисова, пока до конца не известно, но уже ясно, что чагырские неандертальцы не являются их потомками.
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