Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликованы результаты многолетних археологических работ в Чагырской пещере в Алтайском крае. Неандертальцы, которые жили здесь 59-49 тысяч лет назад, оказались намного ближе к своим восточноевропейским собратьям, чем к денисовскому человеку, обитавшему на Алтае 110 тысяч лет назад.