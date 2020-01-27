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В Киеве задержали подозреваемого в ограблении певицы Maruv
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РИА Новости

В Киеве задержали подозреваемого в ограблении певицы Maruv

18:18 27.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица MARUV
Певица MARUV
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Полиция в Киеве арестовала иностранца, подозреваемого в ограблении украинской певицы Maruv (Анны Корсун), сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины.
Ранее певица Maruv сообщила, что ее ограбили в центре Киева, из автомобиля артистки украли сумку с документами и подарками.
"Злоумышленником оказался гражданин другого государства. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен (почти 26 тысяч долларов)", - говорится в сообщении на сайте полиции.
В пресс-службе рассказали, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, а оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и пообщались с возможными свидетелями.
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В результате полиция установила личность подозреваемого в краже и задержала его. При проведении обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Maruv в 2019 году претендовала на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", она победила в финале национального украинского отбора. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Она так и не подписала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.
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