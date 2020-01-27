В Киеве задержали подозреваемого в ограблении певицы Maruv

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Полиция в Полиция в Киеве арестовала иностранца, подозреваемого в ограблении украинской певицы Maruv (Анны Корсун), сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины.

Ранее певица Maruv сообщила, что ее ограбили в центре Киева, из автомобиля артистки украли сумку с документами и подарками.

"Злоумышленником оказался гражданин другого государства. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен (почти 26 тысяч долларов)", - говорится в сообщении на сайте полиции.

В пресс-службе рассказали, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, а оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и пообщались с возможными свидетелями.

В результате полиция установила личность подозреваемого в краже и задержала его. При проведении обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.