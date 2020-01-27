Случаи высылки иностранных граждан из России в 2014-2020 годах

25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудники российских правоохранительных органов во Владивостоке задержали подданного Японии . В связи с этим японским дипломатам, аккредитованным в России, был заявлен протест и вручена нота. Задержанному японскому гражданину, находившемуся в России по журналисткой визе, дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию РФ. На следующий день он выехал на родину

В сентябре 2018 года в Краснодарском крае задержали агента Службы безопасности Украины, подозреваемого в шпионаже. В ходе работы по борьбе с нелегальной миграцией спецслужбы обратили внимание на гражданина Украины Сергея Стефаненко, якобы приехавшего на заработки. Выяснилось, что на Кубани мужчина находился по заданию украинских спецслужб и занимался сбором данных о военных объектах, перемещении техники и кадровом составе краснодарских служащих. Передать полученную информацию в СБУ Стефаненко не успел . Его выдворили с территории России.

В ноябре 2017 года в Тольятти задержали украинца – работника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии. Во время допроса Сергей Сотников признался, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник Службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать структуре. По словам Сотникова, перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе. Однако задержанный не успел передать полученную информацию украинским спецслужбам. Сотников не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не судили по статье "Шпионаж", а лишь депортировали на родину за нарушение миграционного законодательства.

2 августа 2017 года Басманный суд Москвы постановил выдворить корреспондента "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова на родину за нарушение миграционного законодательства. В ноябре 2017 года Басманный суд признал Нурматова виновным в незаконной работе в России и постановил выдворить, оштрафовав на пять тысяч рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находился в России с 2011 года, а с 2012 – без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"*.

В "Новой газете" отказывались верить , что Нурматов – радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Защита обратилась в Европейский суд по правам человека, который применил правило 39 , запретив его выдачу в Узбекистан.

Параллельно защита продолжила добиваться справедливости в российских судах и обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. Судья ВС РФ, рассмотрев доводы адвокатов, обязал Мосгорсуд пересмотреть одно из решений. Он указал, что помимо принудительного выдворения в Узбекистан есть возможность позволить Нурматову самостоятельно выехать из России в любую другую страну.

2 февраля 2018 года Мосгорсуд разрешил журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову самостоятельно уехать из России, где он находился незаконно. В ходе заседания его адвокат сообщил, что Нурматова готовы принять в Германии

15 февраля 2018 года стало известно, что Нурматов покинул Россию и вылетел в Германию.

25 октября 2018 года Минюст России сообщил , что Европейский суд по правам человека согласился с аргументацией российской стороны в связи с жалобой, которую подал против РФ Нурматов.

22 ноября 2016 года стало известно, что из России в Грузию депортируют криминального авторитета Мирона Горгидзе по прозвищу Мирико Кутаисский. Причиной стало истечение срока отбывания им наказания в одной из колоний Липецкой области по статье УК РФ о незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств и веществ.

В декабре 2011 года вор в законе был осужден в Новосибирске на 3 года и 10 месяцев за вымогательство золотых слитков у одного из осужденных. Уже в колонии он получил еще один срок за продажу наркотиков. Во время задержания выяснилось, что Горгидзе жил в РФ по поддельному паспорту, что и послужило поводом для его выдворения из страны.

В июле 2016 года Самарский суд постановил выдворить из России пастора из США Джеймса Фрэнсиса Малкахи. Также суд принял решение оштрафовать его на две тысячи рублей. По решению суда гражданин США должен был покинуть Россию в течение десяти суток с момента вступления решения суда в законную силу.

Гражданин США, пастор Джеймс Фрэнсис Малкахи был задержан полицией 9 июля . В отношении него был составлен протокол по части 2 статьи 18.8 КОАП РФ "Нарушение правил пребывания в РФ". По версии правоохранителей, пастор из США мог заниматься незаконной проповеднической деятельности в России.

В мае 2016 года Вахитовский районный суд Казани принял решение выдворить за пределы РФ студента из США Яна Боннера. В отношении Боннера было возбуждено дело по статье КоАП "незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ". Суд вынес постановление, назначив ему административное наказание в виде штрафа в размере две тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Суд вышестоящей инстанции оставил данное решение без изменения.

По данным правоохранительных органов, Боннер с 2012 года обучался в одном из казанских вузов . Хорошо владея русским языком, молодой человек подрабатывал репетитором по английскому языку, не имея на это соответствующего разрешения.

19 мая 2016 года стало известно, что шпион Службы безопасности Украины, который собирал сведения в Крыму , разоблачен и депортирован на Украину. По информации СМИ, житель Днепропетровска (ныне Днепр) Антон Локоть приехал в Крым по заданию СБУ, чтобы проводить разведку в районах дислокации береговых частей Черноморского флота, с целью сбора данных о количестве техники и численности личного состава. В его задачу также входили поиск и вербовка недовольных присоединением полуострова к России.

31 марта 2016 года российские спецслужбы сообщили о задержании сотрудника департамента контрразведки центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) подполковника Юрия Иванченко, подготовленного ЦРУ, который хотел стать "подставным" осведомителем ведомства. Он должен был завербоваться в органы госбезопасности России в качестве "информатора". Позже СБУ заявило, что Иванченко выехал в Россию из Украины без согласования с руководством. Так как иностранца разоблачили еще до того, как он успел нанести ущерб безопасности России, его выдворили на Украину.

В декабре 2015 года гражданин США Шей Билли Фаунтейн не смог въехать в РФ из Финляндии. На границе он выяснил, что его виза была аннулирована на основании распоряжения регионального управления ФСБ.



Фаунтейн подал жалобу на действия петербургского управления ФСБ, решением которого ему был запрещен въезд в Россию. В октябре 2016 года Верховный суд РФ оставил ее без удовлетворения. По данным СМИ, пастор Шей Билли Фаунтейн ранее долгое время служил в подразделении радиоразведки США . На момент запрета въезда в РФ его брат Фоунтейн Рик являлся действующим сотрудником ФБР. В Петербурге Билли Фаунтейн организовал небольшую религиозную общину, в которую стремился, прежде всего, привлечь российских военных.Фаунтейн подал жалобу на действия петербургского управления ФСБ, решением которого ему был запрещен въезд в Россию. В октябре 2016 года Верховный суд РФ оставил ее без удовлетворения.

В июле 2014 года управление ФМС по Петербургу и Ленобласти вынесло решение об аннулировании вида на жительство гражданки США Дженнифер Гаспар со ссылкой на пункт закона, по которому такая мера предусмотрена в отношении гражданина, который "выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ".

В частности, в сообщении говорилось, что при подаче заявления на получения вида на жительство в 2009 году Гаспар не указала, что являлась сотрудником двух иностранных НКО: OAK Foundation (Фонд OAK, Швейцария) и Praxis Advisors (США). В марте 2014 года также на основании заключения ФСБ Гаспар было отказано в получении гражданства РФ.

*Запрещенная в России экстремистская организация.