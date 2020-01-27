Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T15:53+0300
https://ria.ru/20200127/1563928905.html
В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста
https://cdn21.img.ria.ru/images/151570/43/1515704351_0:395:1473:1224_1036x0_80_0_0_d0766ec7e77a8f1ebc584a8e3b65f34d.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста

15:53 27.01.2020
575
© Фото : Личная страница Алексея Чепа Депутат Государственной Думы от партии "Справедливая россия" Алексей Чепа
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действия японца, задержанного за попытку собрать секретные данные, не повлияют на отношения между Россией и Японией, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее в МИД России сообщили РИА Новости, что японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест и вручена нота в связи с задержанием японского подданного за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале. В министерстве рассказали, что "25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии".
"Бить в колокола, говорить, что произошло что-то страшное (не надо - ред.). Я не считаю, что произошло что-то архиважное, что может повлиять на развитие отношений между нашими странами", - сказал Чепа РИА Новости.
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
20 января, 09:04
Премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
1421014
Обсудить 1
МИД РФВладивостокАлексей ЧепаГосдума РФЯпонияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме оценили необходимость проверки японских журналистов
Олег Тягнибок
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Здание Совета Европы в Страсбурге
Депутат Рады Украины от "Слуги народа" избран вице-президентом ПАСЕ
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Вид на город София, Болгария
В Болгарии полиция применила перечный газ против манифестантов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
Злостный алиментщик из Курска сменил пол и переехал, но его нашли
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Историк назвал оскорбительным предложение Дуды почтить память солдат
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
Посол океанов при ООН Льюис Пью
Эко-активист рассказал о треснувшей над ним льдине в Антарктиде
Сотрудники МЧС
В центре Москвы грузовик провалился в ливневую канализацию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, кто поддержал инициативу Путина о саммите СБ ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния