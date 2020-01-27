В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста

Ранее в МИД России сообщили РИА Новости, что японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест и вручена нота в связи с задержанием японского подданного за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале. В министерстве рассказали, что "25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии".