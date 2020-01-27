В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действия японца, задержанного за попытку собрать секретные данные, не повлияют на отношения между Россией и Японией, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее в МИД России сообщили РИА Новости, что японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест и вручена нота в связи с задержанием японского подданного за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале. В министерстве рассказали, что "25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии".
"Бить в колокола, говорить, что произошло что-то страшное (не надо - ред.). Я не считаю, что произошло что-то архиважное, что может повлиять на развитие отношений между нашими странами", - сказал Чепа РИА Новости.
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