Дуда напомнил, что концлагерь в Освенциме освободили советские солдаты

В понедельник в польском Освенциме отмечают 75-летие освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На торжественные мероприятия прибыли около 200 бывших узников из различных стран мира, а также многочисленные делегации, около 30 из них возглавляют президенты, премьер-министры и монархи.

"Прошло уже три поколения с того дня, с 27 января 1945 года, когда несколько тысяч заключенных, измученных жесткостью, рабским трудом, голодом и болезнями, дождались наконец освобождения солдатами Красной армии", - сказал Дуда, открывая торжественную церемонию.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.