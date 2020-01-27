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2020-01-27T18:08+0300
https://ria.ru/20200127/1563939332.html
Дуда напомнил, что концлагерь в Освенциме освободили советские солдаты
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РИА Новости

Дуда напомнил, что концлагерь в Освенциме освободили советские солдаты

18:08 27.01.2020
6635
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ОСВЕНЦИМ (Польша), 27 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в ходе мероприятий по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау напомнил, что пленных освободили солдаты Красной армии.
В понедельник в польском Освенциме отмечают 75-летие освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На торжественные мероприятия прибыли около 200 бывших узников из различных стран мира, а также многочисленные делегации, около 30 из них возглавляют президенты, премьер-министры и монархи.
"Прошло уже три поколения с того дня, с 27 января 1945 года, когда несколько тысяч заключенных, измученных жесткостью, рабским трудом, голодом и болезнями, дождались наконец освобождения солдатами Красной армии", - сказал Дуда, открывая торжественную церемонию.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Красная армия (РККА)Анджей ДудаОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
Популярные комментарии
ВСПОМНИЛ...Таки Красной... как же его не разорвало-то?
27 января, 18:09
НСНаталья Светлова
3160000
Зеленский гордо утверждал, что концлагерь освободила 100-я львовская дивизия. Справка : 100-я дивизия сформирована из военнослужащих /военнообязанных/ Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР. Звание ,,львовской,, присвоено за освобождение Львова!!!
27 января, 20:04
ssashaf5857
1110000
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