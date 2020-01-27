Голикова рассказала о средствах на выплату материнского капитала

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Предполагается в 2020 году направить на материнский капитал 122,4 миллиарда рублей, эта сумма будет нарастать и стабилизируется на уровне порядка 300 миллиардов рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы предполагаем в 2020 году направить на вот эти выплаты, о которых я сейчас сказала, из федерального бюджета и соответственно корреспондирующие поправки внести в бюджет Пенсионного фонда, 122,4 миллиарда рублей. Дальше эта сумма будет нарастать и стабилизируется где-то на уровне порядка 300 миллиардов рублей, когда уже выйдет на горизонтальное планирование", - заявила Голикова на заседании бюро высшего совета "Единой России".
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