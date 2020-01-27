В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

"Мы предполагаем, что данной мерой в 2020 году на первого ребенка могут воспользоваться порядка 558 тысяч наших граждан, в семьях которых родятся дети, и на второго ребенка - порядка 551 тысячи наших граждан. То есть это более миллиона человек, которые получат поддержку в форме материнского и семейного капитала", - заявила она на заседании бюро высшего совета "Единой России".