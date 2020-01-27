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В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал
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РИА Новости

В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

18:02 27.01.2020
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© Fotolia / Irina84Семья на прогулке
Семья на прогулке
© Fotolia / Irina84
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В 2020 году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребёнка, 551 тысяча - на второго, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы предполагаем, что данной мерой в 2020 году на первого ребенка могут воспользоваться порядка 558 тысяч наших граждан, в семьях которых родятся дети, и на второго ребенка - порядка 551 тысячи наших граждан. То есть это более миллиона человек, которые получат поддержку в форме материнского и семейного капитала", - заявила она на заседании бюро высшего совета "Единой России".
Женщина с ребенком
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Материнский капиталТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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