Голикова сообщила, сколько денег надо на пособия на детей до семи лет

"Предполагается, что на эту выплату в 2020 году может претендовать 2,4 миллиона наших граждан и предполагаемый объем расходов как федерального бюджета, так и бюджета регионов составит порядка 159 миллиардов рублей", - заявила Голикова на заседании бюро высшего совета Единой России.

Она также уточнила, что эти расчеты исходят из того, что в 2020 году выплачиваться будет половина прожиточного минимума на ребенка в регионе.