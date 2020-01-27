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Голикова сообщила, сколько денег надо на пособия на детей до семи лет
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РИА Новости

Голикова сообщила, сколько денег надо на пособия на детей до семи лет

18:00 27.01.2020 (обновлено: 18:03 27.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Виц-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году 2,4 миллиона россиян могут претендовать на пособие на детей 3-7 лет, расходы бюджета составят порядка 159 миллиардов рублей.
"Предполагается, что на эту выплату в 2020 году может претендовать 2,4 миллиона наших граждан и предполагаемый объем расходов как федерального бюджета, так и бюджета регионов составит порядка 159 миллиардов рублей", - заявила Голикова на заседании бюро высшего совета Единой России.
Она также уточнила, что эти расчеты исходят из того, что в 2020 году выплачиваться будет половина прожиточного минимума на ребенка в регионе.
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