В Петербурге начали проверку после возгорания в детском саду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура запустила проверку после возгорания в детском саду в Колпинском районе Прокуратура запустила проверку после возгорания в детском саду в Колпинском районе Санкт-Петербурга , говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в понедельник при проведении сварочных работ на втором этаже детского сада №43 в Колпинском районе загорелась электропроводка и начал тлеть рубероид. В соседнюю школу эвакуировали 177 детей и 32 сотрудника.

"Прокуратура Колпинского района начала проверку в связи с возгоранием в детском саду № 43… Прокуратура проверит соблюдение требований федерального закона при проведении ремонтно-строительных работ", - говорится в сообщении.