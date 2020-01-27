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В Петербурге начали проверку после возгорания в детском саду
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РИА Новости

В Петербурге начали проверку после возгорания в детском саду

17:55 27.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура запустила проверку после возгорания в детском саду в Колпинском районе Санкт-Петербурга, говорится на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в понедельник при проведении сварочных работ на втором этаже детского сада №43 в Колпинском районе загорелась электропроводка и начал тлеть рубероид. В соседнюю школу эвакуировали 177 детей и 32 сотрудника.
"Прокуратура Колпинского района начала проверку в связи с возгоранием в детском саду № 43… Прокуратура проверит соблюдение требований федерального закона при проведении ремонтно-строительных работ", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, предварительно установлено, что причиной произошедшего послужило возгорание утеплителя на кровле во время строительных работ. Пострадавших нет.
Сотрудник полиции
17 января, 21:17
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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