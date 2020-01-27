Из гостиницы в Москве из-за "минирования" эвакуировали 700 человек

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 700 человек эвакуировали из гостиницы "Останкино" на северо-востоке Около 700 человек эвакуировали из гостиницы "Останкино" на северо-востоке Москвы после получения анонимного сообщения о "минировании", угроза не подтвердилась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей гостиницы "Останкино" на Ботанической улице из-за угрозы взрыва. Также были эвакуированы более 2 тысяч человек из торгового центра "Водный" на Головинском шоссе и порядка 100 человек из МИФИ на Каширском шоссе. Эвакуации людей, кроме того, прошли в Пресненском, Хорошевском, Чертановском, Коптевском, Измайловском, Никулинском и Басманном судах. Проверки после угроз также проводились на всех станциях московского метрополитена и в Храме Христа Спасителя на Остоженке.

"Завершена проверка гостиницы "Останкино", чисто. Было эвакуировано около 700 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты оперативных служб уже завершили проверки на всех объектах города, в адрес которых в понедельник поступили угрозы "минирования" - все они не подтвердились.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.