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Из гостиницы в Москве из-за "минирования" эвакуировали 700 человек
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РИА Новости

Из гостиницы в Москве из-за "минирования" эвакуировали 700 человек

17:55 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 700 человек эвакуировали из гостиницы "Останкино" на северо-востоке Москвы после получения анонимного сообщения о "минировании", угроза не подтвердилась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации посетителей гостиницы "Останкино" на Ботанической улице из-за угрозы взрыва. Также были эвакуированы более 2 тысяч человек из торгового центра "Водный" на Головинском шоссе и порядка 100 человек из МИФИ на Каширском шоссе. Эвакуации людей, кроме того, прошли в Пресненском, Хорошевском, Чертановском, Коптевском, Измайловском, Никулинском и Басманном судах. Проверки после угроз также проводились на всех станциях московского метрополитена и в Храме Христа Спасителя на Остоженке.
"Завершена проверка гостиницы "Останкино", чисто. Было эвакуировано около 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что специалисты оперативных служб уже завершили проверки на всех объектах города, в адрес которых в понедельник поступили угрозы "минирования" - все они не подтвердились.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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