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Голикова: поправки в бюджеты до 2022 года могут внести 6 февраля
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РИА Новости

Голикова: поправки в бюджеты до 2022 года могут внести 6 февраля

17:53 27.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поправки в закон о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы могут быть внесены в правительство 6 февраля.
"Правительством уже принято решение о подготовке поправок в закон о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, и в самое ближайшее время, в начале февраля, пока это 6 февраля, предполагается, что законопроект будет внесен в правительство и, соответственно, дальше уже пойдет в Государственную думу на утверждение", - сказала Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия" в понедельник.
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
24 января, 14:35
Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда
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Татьяна ГоликоваЕдиная РоссияРоссияЭкономика
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