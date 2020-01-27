Голикова: поправки в бюджеты до 2022 года могут внести 6 февраля

"Правительством уже принято решение о подготовке поправок в закон о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, и в самое ближайшее время, в начале февраля, пока это 6 февраля, предполагается, что законопроект будет внесен в правительство и, соответственно, дальше уже пойдет в Государственную думу на утверждение", - сказала Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия" в понедельник.