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В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий"
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РИА Новости

В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий"

17:51 27.01.2020 (обновлено: 18:23 27.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Архангельские огнеборцы тушат пожар на судне "Святитель Иннокентий", которое находится на ремонте, сообщает ГУ МЧС по Мурманской области.
Сообщение о возгорании на судне поступило в понедельник около 16.00 от диспетчера завода "Красная Кузница". В настоящее время судно находится на ремонте. На место были направлены силы и средства по 2-му, повышенному номеру сложности.
"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в помещении сухого трюма размером 6х5м. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара в трюме. В 17.00 ранг пожара снижен до "1-бис". Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечено 42 человека и 10 единиц техники.
Согласно данным профильных морских порталов, судно принадлежит Ленскому объединенному речному пароходству.
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