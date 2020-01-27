В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий"

МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Архангельские огнеборцы тушат пожар на судне "Святитель Иннокентий", которое находится на ремонте, сообщает ГУ Архангельские огнеборцы тушат пожар на судне "Святитель Иннокентий", которое находится на ремонте, сообщает ГУ МЧС по Мурманской области

Сообщение о возгорании на судне поступило в понедельник около 16.00 от диспетчера завода "Красная Кузница". В настоящее время судно находится на ремонте. На место были направлены силы и средства по 2-му, повышенному номеру сложности.

"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в помещении сухого трюма размером 6х5м. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара в трюме. В 17.00 ранг пожара снижен до "1-бис". Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечено 42 человека и 10 единиц техники.