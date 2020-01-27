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Глава администрации Кирова Шульгин подал в отставку
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РИА Новости

Глава администрации Кирова Шульгин подал в отставку

17:49 27.01.2020
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© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкМост через реку Вятку в г. Кирове
Мост через реку Вятку в г. Кирове
© Станислав Шаклеин
Перейти в фотобанк
Мост через реку Вятку в г. Кирове. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Глава администрации Кирова Илья Шульгин подал заявление о прекращении полномочий, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Сегодня, 27 января, глава администрации города Кирова Илья Шульгин подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. Решение об отставке главы администрации и о возложении полномочий будет приниматься на ближайшем заседании Кировской городской думы 29 января", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте правительства региона, сити-менеджер Кирова сообщил главе области Игорю Васильеву о желании покинуть занимаемый пост на совещании по реализации национальных проектов.
"На заседании было отмечено, что, несмотря на положительные показатели первого года реализации нацпроектов в регионе, добиться 100% результата не удалось по причине неудовлетворительной работы со стороны администрации города Кирова, которая не смогла справиться с поставленными задачами", - отмечается в сообщении.
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В частности, не удалось завершить работы по строительству улиц Ивана Попова и Мостовицкой в районе "Чистые пруды", вовремя оборудовать пешеходные переходы, а также провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Кирове (нанесение разметки, установка светофоров), на которые было выделено порядка 100 миллионов рублей.
"Губернатор Кировской области оценил работу муниципалитета и сити-менеджера в части реализации национальных проектов как неудовлетворительную. В понедельник по итогам состоявшейся в правительстве области встречи сити-менеджер Илья Шульгин сообщил о своём намерении покинуть занимаемый пост по собственному желанию. По его заявлению, контракт с ним расторгнут", - подчеркивается в сообщении.
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