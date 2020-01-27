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Трамп заявил, что будет бороться с ростом антисемитизма в США
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РИА Новости

Трамп заявил, что будет бороться с ростом антисемитизма в США

17:47 27.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в Международный день памяти жертв Холокоста, что будет бороться с ростом антисемитизма в США.
"К сожалению, и в наши дни еще есть среди евреев мужчины, женщины и дети, которые подвергаются преследованию и дискриминации. Чтобы бороться с ростом антисемитизма в США, я выпустил в декабре 2019 года исполнительный указ, который поможет бороться с расистской и антисемитской дискриминацией", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.
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"Мы никогда не будем терпимы к антисемитизму, и этот указ укрепляет усилия моей администрации по созданию культуры уважения, которая глубоко ценит достоинство любой человеческой личности", - добавил Трамп.
Указ, подписанный в декабре, требует от профильных министерств и ведомств в полугодовой срок представить Трампу предложения по борьбе с антисемитизмом.
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Ряд неправительственных организаций заявляли, что в последние годы участились случаи антисемитских вылазок в США. В октябре 2018 года житель Пенсильвании Роберт Грегори Боуэрс убил 11 человек и ранил шестерых в синагоге в Питтсбурге, это стало крупнейшим нападением на евреев на территории США. Боуэрса арестовали и обвинили в преступлениях на почве ненависти. С тех пор многие синагоги во время служб охраняет полиция.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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