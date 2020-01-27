Трамп заявил, что будет бороться с ростом антисемитизма в США

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил в Международный день памяти жертв Холокоста, что будет бороться с ростом антисемитизма в США

"К сожалению, и в наши дни еще есть среди евреев мужчины, женщины и дети, которые подвергаются преследованию и дискриминации. Чтобы бороться с ростом антисемитизма в США, я выпустил в декабре 2019 года исполнительный указ, который поможет бороться с расистской и антисемитской дискриминацией", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

"Мы никогда не будем терпимы к антисемитизму, и этот указ укрепляет усилия моей администрации по созданию культуры уважения, которая глубоко ценит достоинство любой человеческой личности", - добавил Трамп.

Указ, подписанный в декабре, требует от профильных министерств и ведомств в полугодовой срок представить Трампу предложения по борьбе с антисемитизмом.

Ряд неправительственных организаций заявляли, что в последние годы участились случаи антисемитских вылазок в США. В октябре 2018 года житель Пенсильвании Роберт Грегори Боуэрс убил 11 человек и ранил шестерых в синагоге в Питтсбурге, это стало крупнейшим нападением на евреев на территории США. Боуэрса арестовали и обвинили в преступлениях на почве ненависти. С тех пор многие синагоги во время служб охраняет полиция.