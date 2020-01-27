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Лавров отметил недопустимость попыток переписать историю
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РИА Новости

Лавров отметил недопустимость попыток переписать историю

17:42 27.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В последнее время нарастают попытки переписывания истории и ее использования для геополитических игр, что является недопустимым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время нарастают попытки переписать историю войны, использовать ее в качестве инструмента для грязных геополитических игр. Особенно сильно эта зараза поразила некоторые государства Европы, где героизация нацистских прихвостней по сути возведена в ранг государственной идеологии и политики", - сказал Лавров на открытии XXVIII Международных образовательных рождественских чтений.
Как отметил Лавров, не прекращается борьба с памятниками и захоронениями солдат-освободителей на Украине, в Польше, Чехии, Прибалтике. По его словам, цель этих действий - попытка подвергнуть кардинальному пересмотру международно-правовые итоги Второй мировой войны.
"Прискорбно, что сегодня память о войне и ее уроки, ее наследие все чаще становятся объектами политической конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо", - сказал министр иностранных дел России.
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