Лавров отметил недопустимость попыток переписать историю

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В последнее время нарастают попытки переписывания истории и ее использования для геополитических игр, что является недопустимым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время нарастают попытки переписать историю войны, использовать ее в качестве инструмента для грязных геополитических игр. Особенно сильно эта зараза поразила некоторые государства Европы, где героизация нацистских прихвостней по сути возведена в ранг государственной идеологии и политики", - сказал Лавров на открытии XXVIII Международных образовательных рождественских чтений.
Как отметил Лавров, не прекращается борьба с памятниками и захоронениями солдат-освободителей на Украине, в Польше, Чехии, Прибалтике. По его словам, цель этих действий - попытка подвергнуть кардинальному пересмотру международно-правовые итоги Второй мировой войны.
"Прискорбно, что сегодня память о войне и ее уроки, ее наследие все чаще становятся объектами политической конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо", - сказал министр иностранных дел России.