Лавров отметил недопустимость попыток переписать историю

"К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время нарастают попытки переписать историю войны, использовать ее в качестве инструмента для грязных геополитических игр. Особенно сильно эта зараза поразила некоторые государства Европы, где героизация нацистских прихвостней по сути возведена в ранг государственной идеологии и политики", - сказал Лавров на открытии XXVIII Международных образовательных рождественских чтений.