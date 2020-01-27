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Медведев назвал задачи "Единой России" при подготовке к выборам
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РИА Новости

Медведев назвал задачи "Единой России" при подготовке к выборам

17:42 27.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партии при подготовке к выборам нужно выполнить ряд задач, в том числе по контролю за реализацией национальных проектов.
"Предлагаю выделить четыре блока в рамках подготовки партии к выборам ... Первое - это контроль за реализацией национальных проектов. Эта позиция у нас всегда была, речь идёт о том, чтобы её продолжить, особенно в регионах, где для этого у нашей партии есть все инструменты, в том числе наши представители в законодательной и исполнительной власти", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии.
Среди задач, которые стоят перед партией, он также назвал помощь правительству в реализации в короткий срок предложений, которые содержались в послании президента Федеральному собранию. По словам Медведева, необходимо наладить совместную работу, проводить консультации с представителями кабмина, в том числе с социальным блоком, "по всем чувствительным вопросам".
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