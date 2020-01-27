Медведев назвал задачи "Единой России" при подготовке к выборам

"Предлагаю выделить четыре блока в рамках подготовки партии к выборам ... Первое - это контроль за реализацией национальных проектов. Эта позиция у нас всегда была, речь идёт о том, чтобы её продолжить, особенно в регионах, где для этого у нашей партии есть все инструменты, в том числе наши представители в законодательной и исполнительной власти", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии.