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"Газпром" поставил по "Турецкому потоку" миллиард кубометров газа
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РИА Новости

"Газпром" поставил по "Турецкому потоку" миллиард кубометров газа

18:05 27.01.2020 (обновлено: 18:08 27.01.2020)
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© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, из них 54% в Турцию, остальное - на турецко-болгарскую границу, говорится в пресс-релизе компании.
"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа. Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу", - говорится в сообщении.
Строительство газопровода Турецкий поток
18 января, 14:54
"Не только по Украине". Киев оценил последствия от "Турецкого потока"
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.
Газопровод Турецкий поток
8 января, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
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Турецкий потокГазпромТурцияРоссияЭкономика
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