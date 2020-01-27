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Москалькова попросила помиловать осужденную за наркотики Иссахар
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РИА Новости

Москалькова попросила помиловать осужденную за наркотики Иссахар

17:37 27.01.2020 (обновлено: 20:50 27.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к председателю комиссии по помилованию на территории Московской области Александру Горбылеву по поводу дела израильтянки Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков.

"На вашем рассмотрении находится ходатайство о помиловании гражданки Государства Израиль и США Наамы Иссахар. <...> Прошу вас, уважаемый Александр Анатольевич, и членов комиссии по помилованию на территории Московской области рекомендовать применение акта помилования", — говорится в обращении Москальковой, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Как отметила омбудсмен, во время посещения Иссахар в СИЗО она убедилась, что девушка тяжело переживает случившееся, а незнание русского языка и разлука с родными затрудняют отбывание наказания. Кроме того, израильтянка получила положительные характеристики от руководства УФСИН и не имеет дисциплинарных взысканий.

Задержание Иссахар

Нааму Иссахар осудили на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти десять граммов гашиша.
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Сначала израильтянка заявила, что наркотик она везла для личных целей, однако позднее сказала, что не покупала запрещенные вещества и не знает, как они оказались в ее сумке. Иссахар утверждала, что подписала какой-то документ на русском языке, не понимая его содержания.
Прокурор при рассмотрении жалобы на приговор отметил, что девушка пытается уйти от ответственности и избежать наказания. Он добавил, что все доказательства, положенные в основу обвинения, получены с соблюдением российских законов и уполномоченными на то должностными лицами.
Накануне Иссахар обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
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В Кремле рассказали о процессе помилования израильтянки Иссахар
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Наама ИссахарТатьяна МоскальковаРоссияИзраильОбщество
Популярные комментарии
Уже столько много писали о этом, что остается просто пожелать ей скорейшего возвращения домой.
27 января, 18:01
Ирина Соболева
64000027
В Индии запрещены изготовление, хранение, транспортировка, продажа и покупка наркотиков. За такое количество гашиша можно схлопотать 20 лет тюрьмы и огромный штраф. Наама прошла таможенный контроль и контроль безопасности в Дели. Ничего противозаконного у неё обнаружено не было. Никакого признания ею вины тоже не было. Она подтвердила лишь то, что наркотик был обнаружен в её багаже. Она с самого начала утверждала, что найденый гашиш не её. Это дело от корки до корки политизировано. Её попросту взяли в заложники, чтобы обменять на вашего хакера. Думаю, я не сделаю великого открытия о том, как спецслужбы разных стран подбрасывают наркоту, деньги, оружие и прочий компромат, для того, чтобы получить определённые выгоды: запугивание, вербовка... или обмен, как в этом случае.
27 января, 21:36
yoram
6600005
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