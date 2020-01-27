Москалькова попросила помиловать осужденную за наркотики Иссахар

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к председателю комиссии по помилованию на территории Московской области Александру Горбылеву по поводу дела израильтянкиосужденной за контрабанду наркотиков.

"На вашем рассмотрении находится ходатайство о помиловании гражданки Государства Израиль и США Наамы Иссахар. <...> Прошу вас, уважаемый Александр Анатольевич, и членов комиссии по помилованию на территории Московской области рекомендовать применение акта помилования", — говорится в обращении Москальковой, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Как отметила омбудсмен, во время посещения Иссахар в СИЗО она убедилась, что девушка тяжело переживает случившееся, а незнание русского языка и разлука с родными затрудняют отбывание наказания. Кроме того, израильтянка получила положительные характеристики от руководства УФСИН и не имеет дисциплинарных взысканий.

Задержание Иссахар

Нааму Иссахар осудили на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти десять граммов гашиша.

Сначала израильтянка заявила, что наркотик она везла для личных целей, однако позднее сказала, что не покупала запрещенные вещества и не знает, как они оказались в ее сумке. Иссахар утверждала, что подписала какой-то документ на русском языке, не понимая его содержания.

Прокурор при рассмотрении жалобы на приговор отметил, что девушка пытается уйти от ответственности и избежать наказания. Он добавил, что все доказательства, положенные в основу обвинения, получены с соблюдением российских законов и уполномоченными на то должностными лицами.