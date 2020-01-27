Медведев рассказал об основных задачах "Единой России"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии заявил, что ее задача — бороться за лидерство в политике.

"Это не только число депутатских мест, хотя такая цифра в любом случае важна, она означает уровень доверия к партии со стороны граждан нашей страны. Но не менее важно предложить людям четкую и ясную программу действий по всем направлениям". Дмитрий Медведев

Он отметил, что при подготовке к выборам партия должна проконтролировать реализацию нацпроектов, помочь правительству в короткий срок реализовать предложения президента из послания Федеральному собранию, наладить совместную работу с кабмином "по всем чувствительным вопросам".

Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" — единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания.

"Мы самая большая партия, в которой есть огромное количество депутатов в муниципальных органах власти, в целом ряде регионов отделения партии возглавляют губернаторы, причем их количество в последнее время увеличилось. Ну и наконец, у "Единой России" большинство и даже конституционное большинство в Государственной думе", — отметил глава ЕР.

Он подчеркнул, что члены партии должны открыто и честно говорить о проблемах в регионах и встать на защиту людей там.

"Наш актив в регионах должен быть в курсе любой значимой конфликтной ситуации, этих ситуаций всегда, к сожалению, хватает. И причем не просто ждать, когда придут пожаловаться, а уметь оперативно на эту проблему реагировать", — пояснил Медведев.

Он призвал членов партии при необходимости обращаться в правоохранительные органы и судебные инстанции.

Также Медведев сообщил о подготовке встречи руководства партии с новым правительством.