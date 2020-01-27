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2020-01-27T19:41+0300
https://ria.ru/20200127/1563937415.html
Медведев рассказал об основных задачах "Единой России"
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РИА Новости

Медведев рассказал об основных задачах "Единой России"

17:37 27.01.2020 (обновлено: 19:41 27.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии заявил, что ее задача — бороться за лидерство в политике.
"Это не только число депутатских мест, хотя такая цифра в любом случае важна, она означает уровень доверия к партии со стороны граждан нашей страны. Но не менее важно предложить людям четкую и ясную программу действий по всем направлениям".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Дмитрий Медведев
Он отметил, что при подготовке к выборам партия должна проконтролировать реализацию нацпроектов, помочь правительству в короткий срок реализовать предложения президента из послания Федеральному собранию, наладить совместную работу с кабмином "по всем чувствительным вопросам".
Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" — единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания.
Дмитрий Медведев
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"Мы самая большая партия, в которой есть огромное количество депутатов в муниципальных органах власти, в целом ряде регионов отделения партии возглавляют губернаторы, причем их количество в последнее время увеличилось. Ну и наконец, у "Единой России" большинство и даже конституционное большинство в Государственной думе", — отметил глава ЕР.
Он подчеркнул, что члены партии должны открыто и честно говорить о проблемах в регионах и встать на защиту людей там.
"Наш актив в регионах должен быть в курсе любой значимой конфликтной ситуации, этих ситуаций всегда, к сожалению, хватает. И причем не просто ждать, когда придут пожаловаться, а уметь оперативно на эту проблему реагировать", — пояснил Медведев.
Он призвал членов партии при необходимости обращаться в правоохранительные органы и судебные инстанции.
Также Медведев сообщил о подготовке встречи руководства партии с новым правительством.
"Я сегодня это обсуждал с председателем правительства. Мы подумаем, как и в какие сроки это сделать", — заключил глава партии.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Да знаем мы ваши задачи. Они связанны с вашим личным обогащением,
27 января, 18:23
Nerp
4610010
Я обещаю, что буду обещать. Надо всенародно покаяться и уйти. Страшнее времена были, но подлее нынешних, что-то не припомню.
27 января, 18:34
ЮКЮрий Князев
3101210
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