В Москве полицейские нашли у мужчины почти килограмм наркотиков

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Московские полицейские изъяли около килограмма наркотиков у гражданина СНГ на Ленинградском вокзале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.
"На Ленинградском вокзале транспортные полицейские задержали перевозчика наркотиков. Почти килограмм "синтетики" был обнаружен у гражданина СНГ", - рассказали в ведомстве.
Согласно данным МВД, задержанный на станции Москва–Ленинградская - неработающий 37-летний гражданин Республики Беларусь. В присутствии понятых у него обнаружили пакет с наркотическим средством метилэфедрон общей массой 992,29 грамма.
Сейчас преступник задержан, ведется расследование.