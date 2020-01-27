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В Москве полицейские нашли у мужчины почти килограмм наркотиков
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РИА Новости

В Москве полицейские нашли у мужчины почти килограмм наркотиков

17:37 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Московские полицейские изъяли около килограмма наркотиков у гражданина СНГ на Ленинградском вокзале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.
"На Ленинградском вокзале транспортные полицейские задержали перевозчика наркотиков. Почти килограмм "синтетики" был обнаружен у гражданина СНГ", - рассказали в ведомстве.
Согласно данным МВД, задержанный на станции Москва–Ленинградская - неработающий 37-летний гражданин Республики Беларусь. В присутствии понятых у него обнаружили пакет с наркотическим средством метилэфедрон общей массой 992,29 грамма.
Сейчас преступник задержан, ведется расследование.
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