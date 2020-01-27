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Религия и мировоззрение
2020-01-27T18:41+0300
https://ria.ru/20200127/1563937291.html
Проблема с преподаванием религий в школах не решена, заявил патриарх
https://cdn24.img.ria.ru/images/156393/80/1563938095_0:795:2048:1947_1036x0_80_0_0_e6b2abad467bbd5b7fa0ed2404cbd8bf.jpg
РИА Новости

Проблема с преподаванием религий в школах не решена, заявил патриарх

17:35 27.01.2020 (обновлено: 18:41 27.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXVIII Международных Рождественских чтений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXVIII Международных Рождественских чтений
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXVIII Международных Рождественских чтений
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей сферы образования не лишать российских школьников отдельного преподавания основ православной культуры и других религий.
"К сожалению, в начале учебного года мы столкнулись с необъяснимой попыткой исключить основы православной культуры, а также и других религиозных культур, из предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). Был опубликован проект образовательного стандарта, где просто росчерком пера из российской школы выбрасывались существующая многолетняя практика религиозно-нравственного образования, даже в том минимальном объеме, то есть в одном четвертом классе, который сегодня существует", - сказал патриарх на открытии ежегодных Рождественских чтений в Кремлевском дворце.
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Также и в последующих, 5-9 классах, добавил он, "этот непонятно откуда появившийся стандарт" не предполагает отдельное преподавание религиозных культур.
"На данное время, к сожалению, эта проблема не решена. Надеюсь на продолжение диалога с государственной властью, который в свое время - и это было время весьма непростое, 90-е годы, - разрешился принятием исторического решения о преподавании ОРКСЭ по выбору детей и родителей", - добавил патриарх.
По данным, которые привел предстоятель РПЦ, в текущем учебном году выбор предмета ОПК (основы православной культуры) в четвертых классах приблизился к 40% по стране, а в Центральном и Южном федеральных округах более половины семей выбрали для своих детей изучение ОПК.
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"При этом цифры не главное. Важно, чтобы все родители, семьи имели реальную возможность такого выбора и такого образования для своих детей. Отмечу, что в прошедшем году продолжились обращения общественности в министерство просвещения о необходимости перехода к расширенному преподаванию религиозных культур и светской этики по выбору и в других классах школы", - констатировал патриарх.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРождественские образовательные чтенияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссиярелигияОбщество
Популярные комментарии
У церквей есть свои спецшколы. Там и изучайте свои писания. Не лезьте в обычную сферу образования со своим опиумом.
27 января, 17:37
P1Piter 1
1400001
С какого перепуга Церковь лезет в светское образование??? Открывайте СВОИ школы и там учите
27 января, 17:38
ddamaskblade
900001
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