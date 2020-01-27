Проблема с преподаванием религий в школах не решена, заявил патриарх

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей сферы образования не лишать российских школьников отдельного преподавания основ православной культуры и других религий.

"К сожалению, в начале учебного года мы столкнулись с необъяснимой попыткой исключить основы православной культуры, а также и других религиозных культур, из предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). Был опубликован проект образовательного стандарта, где просто росчерком пера из российской школы выбрасывались существующая многолетняя практика религиозно-нравственного образования, даже в том минимальном объеме, то есть в одном четвертом классе, который сегодня существует", - сказал патриарх на открытии ежегодных Рождественских чтений в Кремлевском дворце.

Также и в последующих, 5-9 классах, добавил он, "этот непонятно откуда появившийся стандарт" не предполагает отдельное преподавание религиозных культур.

"На данное время, к сожалению, эта проблема не решена. Надеюсь на продолжение диалога с государственной властью, который в свое время - и это было время весьма непростое, 90-е годы, - разрешился принятием исторического решения о преподавании ОРКСЭ по выбору детей и родителей", - добавил патриарх.

По данным, которые привел предстоятель РПЦ, в текущем учебном году выбор предмета ОПК (основы православной культуры) в четвертых классах приблизился к 40% по стране, а в Центральном и Южном федеральных округах более половины семей выбрали для своих детей изучение ОПК.