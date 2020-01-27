Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T21:15+0300
https://ria.ru/20200127/1563937269.html
СМИ: талибы взяли ответственность за сбитый в Афганистане самолет
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1036x0_80_0_0_221bc12d42e9e5f0248d6cd80e6b1237.jpg
РИА Новости

СМИ: талибы взяли ответственность за сбитый в Афганистане самолет

17:37 27.01.2020 (обновлено: 21:15 27.01.2020)
12846
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за крушение воздушного судна на востоке Афганистана, передает телеканал Ariana News.
Боевики утверждают, что сбили американский военный самолет.
При этом в американском командовании заявили, что у них нет данных, подтверждающих, что воздушное судно сбили. В Пентагоне считают, что эта информация не соответствуют действительности.
Ранее в афганской провинции Газни разбилось воздушное судно. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет рухнул в районе Дех-Як, который контролируют талибы.
Изначально появились сообщения, что крушение потерпел самолет Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позднее источник заявил РИА Новости, что воздушное судно принадлежало афганской армии.
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020
Вчера, 17:25
В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане
Местный телеканал Tolo News, опубликовавший предполагаемую видеозапись с места крушения, сообщил об опознавательных знаках ВВС США на обломках самолета, однако аутентичность этой записи пока не подтверждена.
Агентство The Associated Press со ссылкой на ролик передало, что речь может идти о самолете Bombardier E-11A, который США используют для радиоэлектронной разведки в Афганистане. Американское военное командование проверяет эти сообщения.
2151111141075
Обсудить 9
Крушение самолета в АфганистанеАфганистанТалибан
Популярные комментарии
Илья, не несите чушь. Масуду оружие поставляла Россия, хотя при выводе войс с Афганом СССР в курсе как его предала? Все везде воюют за сферы влияния. Американцы поставляли духам Стингеры. После вывода Советских войск за баснословные деньги покупали у духов их назад.
27 января, 20:46
sshumov.1973
1500001
Очень жаль. А тем, кто злорадствует хочется напомнить, что наши парни на Кавказе гибнут и гибли от этих же ребят, что сбили американский борт. Не понимать этого и радоваться смерти может только...
27 января, 20:40
sshumov.1973
900002
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020
В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане
Самолет Bombardier
Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин провел совещание по вопросам профилактики коронавируса
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
Дуда напомнил, что концлагерь в Освенциме освободили советские солдаты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин утвердил состав президиума Государственного совета
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в провинции Алеппо
Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на
Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния