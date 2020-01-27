СМИ: талибы взяли ответственность за сбитый в Афганистане самолет

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Радикальное движение Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за крушение воздушного судна на востоке Афганистана , передает телеканал Ariana News.

Боевики утверждают, что сбили американский военный самолет.

При этом в американском командовании заявили, что у них нет данных, подтверждающих, что воздушное судно сбили. В Пентагоне считают, что эта информация не соответствуют действительности.

Ранее в афганской провинции Газни разбилось воздушное судно. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет рухнул в районе Дех-Як, который контролируют талибы.

Изначально появились сообщения, что крушение потерпел самолет Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позднее источник заявил РИА Новости, что воздушное судно принадлежало афганской армии.

Местный телеканал Tolo News , опубликовавший предполагаемую видеозапись с места крушения, сообщил об опознавательных знаках ВВС США на обломках самолета, однако аутентичность этой записи пока не подтверждена.