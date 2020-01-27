Перепалка украинского депутата с журналистами в ПАСЕ попала на видео

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Член украинской делегации в Член украинской делегации в ПАСЕ , депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал видео, на котором он вступил в словесную перепалку с российскими журналистами.

Когда депутат прибыл в здание Совета Европы в Страсбурге, к нему подошли журналисты, среди которых были репортеры российских СМИ. Гончаренко включил камеру на телефоне и отказался отвечать на вопросы по существу. Вместо этого он пытался перекричать журналистов.

Так, корреспондент Первого канала задал Гончаренко вопрос о докладе ЦРУ об украинских националистах и их сотрудничестве с Адольфом Гитлером. Парламентарий ответил, что в России скоро начнут сообщать новости от СБУ.

"Ну, этого никогда не случится", — отмахнулся от него репортер.

После этого Гончаренко пригрозил журналистам, что служба безопасности Совета Европы сейчас их уведет. Однако этого так и не случилось. Стоявший неподалеку сотрудник никак не реагировал на происходящее.

Кроме того, Гончаренко отказался общаться с украинской журналисткой, потому что она стояла рядом с российскими коллегами.