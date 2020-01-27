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https://ria.ru/20200127/1563937035.html
Перепалка украинского депутата с журналистами в ПАСЕ попала на видео
https://cdn22.img.ria.ru/images/156393/60/1563936071_0:0:1312:738_1036x0_80_0_0_04037032e5a834e6ea3fdb2333cae406.png
РИА Новости

Перепалка украинского депутата с журналистами в ПАСЕ попала на видео

17:31 27.01.2020 (обновлено: 22:18 27.01.2020)
20199
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал видео, на котором он вступил в словесную перепалку с российскими журналистами.
Когда депутат прибыл в здание Совета Европы в Страсбурге, к нему подошли журналисты, среди которых были репортеры российских СМИ. Гончаренко включил камеру на телефоне и отказался отвечать на вопросы по существу. Вместо этого он пытался перекричать журналистов.
Так, корреспондент Первого канала задал Гончаренко вопрос о докладе ЦРУ об украинских националистах и их сотрудничестве с Адольфом Гитлером. Парламентарий ответил, что в России скоро начнут сообщать новости от СБУ.
"Ну, этого никогда не случится", — отмахнулся от него репортер.
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После этого Гончаренко пригрозил журналистам, что служба безопасности Совета Европы сейчас их уведет. Однако этого так и не случилось. Стоявший неподалеку сотрудник никак не реагировал на происходящее.
Кроме того, Гончаренко отказался общаться с украинской журналисткой, потому что она стояла рядом с российскими коллегами.
Алексей Гончаренко регулярно делает скандальные антироссийские заявления. Так, в октябре он объявил о планах присоединить к Украине Кубань, а спустя два месяца собрался создать в российском регионе "украинскую Кубу".
Стоп-кадр из репортажа Россия 1
9 октября 2018, 22:18
Украинская делегация устроила шоу после вопросов российских журналистовПарламентарии отказались от конструктивного общения со съемочной группой из России. При этом депутаты из Украины выкрикивали лозунги, пели гимн страны, а один из них бросил микрофон в камеру.
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Алексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что как в поговорке,- допустили опять козла в огород...
27 января, 17:39
Alex Grosh
1610000
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