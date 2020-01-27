Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T17:31+0300
https://ria.ru/20200127/1563936999.html
Сирийский беженец спас турецкую семью после землетрясения
https://cdn23.img.ria.ru/images/156386/03/1563860308_167:0:3072:1634_1036x0_80_0_0_3ed2f75d13a4d0a9c61216aefffcd353.jpg
РИА Новости

Сирийский беженец спас турецкую семью после землетрясения

17:31 27.01.2020
730
© REUTERS / StringerЛиквидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главы МВД и минздрава Турции поблагодарили сирийского беженца Махмуда аль-Османа, который в первые часы после землетрясения в городе Элязыг на востоке Турции спас из-под завалов турецкую семейную пару, голыми руками разобрав обломки здания, сообщает в понедельник телеканал Haberturk.
Аль-Осман бросился на помощь, услышав крики из-под завалов, сумел самостоятельно разобрать обломки и вытащил супругов Дюрдане и Зюлькюфа Айдын, отчаявшихся выбраться из разрушенного здания, передает Haberturk.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа встретились с молодым человеком, поблагодарили его за мужественный поступок и подарили новый мобильный телефон взамен утерянного им при разборе завалов.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
Вчера, 13:55Религия и мировоззрение
Мусульмане Москвы выразили соболезнования жителям Турции
2800001
Обсудить 0
Землетрясение на востоке ТурцииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в провинции Алеппо
Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо
Мумии из найденной гробницы эпохи Птолемеев в городе Ахмим египетской провинции Сохаг
СМИ: закрытое 60 лет хранилище мумий нашли благодаря ворам
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутат Рады раскритиковала действия украинской делегации в ПАСЕ
Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
"Мы не надеялись, что будем жить". Освобождение узников Освенцима
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Перепалка украинского депутата с журналистами в ПАСЕ попала на видео
Перепалка украинского депутата с журналистами в ПАСЕ попала на видео
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020
В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, кто поддержал инициативу Путина о саммите СБ ООН
Сотрудник полиции
В Москве полицейские нашли у мужчины почти килограмм наркотиков
Пассажирский самолет в небе
СМИ: талибы взяли ответственность за сбитый в Афганистане самолет
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Сейсмограф. Архивное фото
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5.1
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде ужесточили безопасность после записи с "совещания" Гончарука
LIVE: Салют в честь 76-летия освобождения Ленинграда от блокады
Салют в честь 76-летия снятия блокады Ленинграда. Прямая трансляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния