Сирийский беженец спас турецкую семью после землетрясения

Аль-Осман бросился на помощь, услышав крики из-под завалов, сумел самостоятельно разобрать обломки и вытащил супругов Дюрдане и Зюлькюфа Айдын, отчаявшихся выбраться из разрушенного здания, передает Haberturk.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа встретились с молодым человеком, поблагодарили его за мужественный поступок и подарили новый мобильный телефон взамен утерянного им при разборе завалов.