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Ростовская область
Ростовская область
2020-01-27T17:26+0300
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Голубев: Ростовская область станет лидером по ветроэнергетике в России
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РИА Новости

Голубев: Ростовская область станет лидером по ветроэнергетике в России

17:26 27.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Ростовская область к концу текущего года, после запуска ряда проектов, станет лидером в России по выработке ветровой энергии, заявил губернатор Василий Голубев на отчете министерства промышленности и энергетики региона за пять лет.
"Первые ветропарки мы запустим если не в марте, то в апреле, и это только часть работы... В конце текущего года Ростовская область станет безусловным лидером в стране по вырабатываемой ветроэнергетике", - сказал Голубев. Он добавил, что по некоторым оценкам, регион может достичь 25% всей ветроэнергетики, вырабатываемой в России.
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Как уточнил замгубернатора - министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин, в настоящее время "Фортум" и "Роснано" ведут строительство в регионе трех ветроэлектростанций - Каменской, Сулинской и Гуковской - суммарной мощностью 300 МВт. Их ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие текущего года.
Компания "Энел" ведет строительство ветропарка мощностью 90 МВт в Азовском районе. Ввод в строй намечен на текущий год.
Кроме того, по словам Сорокина, "Росатом" планирует в 2020 году начать строительство в Ростовской области ветроэлектростанции мощностью более 100 МВт.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияЭкономика
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