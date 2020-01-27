Голубев: Ростовская область станет лидером по ветроэнергетике в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Ростовская область к концу текущего года, после запуска ряда проектов, станет лидером в России по выработке ветровой энергии, заявил губернатор Василий Голубев на отчете министерства промышленности и энергетики региона за пять лет.

"Первые ветропарки мы запустим если не в марте, то в апреле, и это только часть работы... В конце текущего года Ростовская область станет безусловным лидером в стране по вырабатываемой ветроэнергетике", - сказал Голубев. Он добавил, что по некоторым оценкам, регион может достичь 25% всей ветроэнергетики, вырабатываемой в России.

Как уточнил замгубернатора - министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин, в настоящее время "Фортум" и "Роснано" ведут строительство в регионе трех ветроэлектростанций - Каменской, Сулинской и Гуковской - суммарной мощностью 300 МВт. Их ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие текущего года.

Компания "Энел" ведет строительство ветропарка мощностью 90 МВт в Азовском районе. Ввод в строй намечен на текущий год.