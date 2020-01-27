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2020-01-27T18:46+0300
https://ria.ru/20200127/1563936749.html
В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане
https://cdn23.img.ria.ru/images/156394/10/1563941090_0:323:2823:1911_1036x0_80_0_0_1bd232a50ceae5da4a1575c0901fd6d3.jpg
РИА Новости

В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане

17:25 27.01.2020 (обновлено: 18:46 27.01.2020)
37342
© REUTERS / Mustafa AndalebСилы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020
© REUTERS / Mustafa Andaleb
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Пользователь Twitter Ehsan Soltani опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено место падения самолета, разбившегося в понедельник в Афганистане.
На кадрах видны обломки лайнера.
"Первые кадры с места крушения самолета в Газни, Афганистан", - говорится в комментарии под видео. При этом подлинность ролика пока не подтверждена.
ЧП произошло в провинции Газни. По данным Ariana News, на борту находились 83 человека.
Изначально сообщалось, что разбившийся самолет принадлежал афганской Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Источник РИА Новости заявил, что лайнер был военным.
Ассошиэйтед Пресс сообщает, что речь может идти о самолете Bombardier E-11A, который США используют для радиоэлектронной разведки.
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1317131488
Обсудить 16
Крушение самолета в АфганистанеАфганистанВ мире
Популярные комментарии
В том-то и дело что мы с властью по разные стороны вентилятора. А если по теме, то чей бы это не был самолет там были живые люди и это печально.
27 января, 18:37
ffiona5577
21102046
Нет, не под каждой. Просто не нравится что у нас, в нашей стране показывают по ТВ и пишется о чем угодно лишь бы люди не знали правду касаемую их и будущего детей. Почему не пишут о наших потерях, а вот про амеров пожалуйста?
27 января, 19:05
ffiona5577
24003140
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