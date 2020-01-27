В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане

Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020

Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Пользователь Twitter Ehsan Soltani опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено место Пользователь Twitter Ehsan Soltani опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено место падения самолета, разбившегося в понедельник в Афганистане.

На кадрах видны обломки лайнера.

اولین تصاویر از هواپیمای گلف استریم امریکایی که در غزنی افغانستان سقوط کرده. گفته می‌شود این هواپیما حامل ده‌ها نظامی آمریکایی بوده است.

برخی منابع می‌گویند طالبان مسئولیت سقوط هواپیما را برعهده گرفته است. هنوز بیانیه رسمی طالبان و دولت افغانستان منتشر نشده است.#Ghazni pic.twitter.com/0PYVPdPVTq — Ehsan Soltani (@ehsan_soltani) January 27, 2020

"Первые кадры с места крушения самолета в Газни, Афганистан", - говорится в комментарии под видео. При этом подлинность ролика пока не подтверждена.

ЧП произошло в провинции Газни. По данным Ariana News , на борту находились 83 человека.

Изначально сообщалось, что разбившийся самолет принадлежал афганской Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Источник РИА Новости заявил, что лайнер был военным.