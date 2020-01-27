В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Пользователь Twitter Ehsan Soltani опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено место падения самолета, разбившегося в понедельник в Афганистане.
На кадрах видны обломки лайнера.
اولین تصاویر از هواپیمای گلف استریم امریکایی که در غزنی افغانستان سقوط کرده. گفته میشود این هواپیما حامل دهها نظامی آمریکایی بوده است.— Ehsan Soltani (@ehsan_soltani) January 27, 2020
برخی منابع میگویند طالبان مسئولیت سقوط هواپیما را برعهده گرفته است. هنوز بیانیه رسمی طالبان و دولت افغانستان منتشر نشده است.#Ghazni pic.twitter.com/0PYVPdPVTq
"Первые кадры с места крушения самолета в Газни, Афганистан", - говорится в комментарии под видео. При этом подлинность ролика пока не подтверждена.
ЧП произошло в провинции Газни. По данным Ariana News, на борту находились 83 человека.
Изначально сообщалось, что разбившийся самолет принадлежал афганской Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Источник РИА Новости заявил, что лайнер был военным.
Ассошиэйтед Пресс сообщает, что речь может идти о самолете Bombardier E-11A, который США используют для радиоэлектронной разведки.