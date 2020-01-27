Полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" пройдут в городах России

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" - "Битвы мастеров" пройдут в 9 городах России с февраля по апрель 2020 года, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Дистанционный этап конкурса заканчивается 31 января, после чего участники, успешно прошедшие онлайн-тестирование, отправятся на полуфиналы в 9 городов России: Сочи, Тула, Пятигорск, Самара, Ялта, Уфа, Салехард, Калининград и Иркутск.

"На полуфиналах конкурсантам предстоит пройти комплексную оценку деловых и личностных качеств. В течение двух дней они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. Поскольку наш конкурс напрямую связан с туристической сферой, в каждом центре полуфинала для участников предусмотрена экскурсионная программа", – приводятся в сообщении слова руководителя конкурса "Мастера гостеприимства" Евгения Малыгина.

Центрами полуфиналов выбраны города с высоким туристическим потенциалом.

"Среди них, например, развивающаяся Тула. Мы выбрали этот город неслучайно. В этом году Тульский кремль отметит свое 500-летие, здесь планируются масштабные торжества. Один из полуфиналов пройдет в арктическом регионе. Салехард - единственный город в мире, расположенный на полярном круге, это делает уникальным как туризм в этом регионе, так и полуфинал, который будет проходить на Ямале. Мы надеемся, что проведение полуфиналов конкурса "Мастера гостеприимствам" даст новый толчок развития туризма в этих самобытных регионах", – добавил руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

По итогам полуфиналов будут определены 200 лучших участников, которые в апреле примут участие в финале конкурса. Победителями станут 50 конкурсантов. Они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов госвласти, 25 из них также получат сертификаты на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". Все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы власти, ведущие компании и организации.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.