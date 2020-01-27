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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-27T17:27+0300
https://ria.ru/20200127/1563936412.html
Медведев поручил ЕР зафиксировать задачи по реализации послания
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/61/1559856184_0:122:3052:1839_1036x0_80_0_0_b9e7203206fe661a52ea3ccff6ddc221.jpg
РИА Новости

Медведев поручил ЕР зафиксировать задачи по реализации послания

17:19 27.01.2020 (обновлено: 17:27 27.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дмитрий Медведев как лидер "Единой России" поручил партии в ближайшее время зафиксировать конкретные задачи по реализации послания президента РФ Владимира Путина.
"Нужно организовать работу в партии с максимальной эффективностью. Я предлагаю в ближайшее время зафиксировать конкретные задачи партии по реализации послания президента, закрепить за каждой из таких задач специального партийного ответственного, что, собственно, мы и раньше делали неоднократно. И регулярно спрашивать с него тот результат, который достигнут", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии.
Медведев попросил секретаря Генсовета партии Андрея Турчака организовать эту работу.
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