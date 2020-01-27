Медведев поручил ЕР зафиксировать задачи по реализации послания

"Нужно организовать работу в партии с максимальной эффективностью. Я предлагаю в ближайшее время зафиксировать конкретные задачи партии по реализации послания президента, закрепить за каждой из таких задач специального партийного ответственного, что, собственно, мы и раньше делали неоднократно. И регулярно спрашивать с него тот результат, который достигнут", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии.