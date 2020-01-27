Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо

Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в провинции Алеппо

БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Правительственные силы Правительственные силы САР , начав наступление, прорвали первые линии защиты террористических группировок на западной окраине Алеппо и движутся в направлении поселения Хан-Туман, сообщает сирийское государственное информагентство САНА

По данным агентства, армии удалось уничтожить оборонительные линии, применив ствольную и реактивную артиллерию, начав наступление на западе и юго-западе одновременно.

Частям армии также удалось разрушить пути снабжения и огневые позиции боевиков в Лерамуне, Рашидине и ряде других поселений в западном пригороде Алеппо.