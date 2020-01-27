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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-27T17:18+0300
https://ria.ru/20200127/1563936301.html
Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо
https://cdn23.img.ria.ru/images/155024/89/1550248954_0:20:2983:1698_1036x0_80_0_0_dd336ce5251cdb211a60edb327398c1e.jpg
РИА Новости

Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо

17:18 27.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии на передовых позициях в провинции Алеппо
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Правительственные силы САР, начав наступление, прорвали первые линии защиты террористических группировок на западной окраине Алеппо и движутся в направлении поселения Хан-Туман, сообщает сирийское государственное информагентство САНА.
По данным агентства, армии удалось уничтожить оборонительные линии, применив ствольную и реактивную артиллерию, начав наступление на западе и юго-западе одновременно.
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Частям армии также удалось разрушить пути снабжения и огневые позиции боевиков в Лерамуне, Рашидине и ряде других поселений в западном пригороде Алеппо.
Военная операция была начата в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов Алеппо, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
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