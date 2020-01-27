Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо

По данным агентства, армии удалось уничтожить оборонительные линии, применив ствольную и реактивную артиллерию, начав наступление на западе и юго-западе одновременно.
Частям армии также удалось разрушить пути снабжения и огневые позиции боевиков в Лерамуне, Рашидине и ряде других поселений в западном пригороде Алеппо.
Военная операция была начата в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов Алеппо, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии