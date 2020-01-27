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СМИ: закрытое 60 лет хранилище мумий нашли благодаря ворам
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РИА Новости

СМИ: закрытое 60 лет хранилище мумий нашли благодаря ворам

17:16 27.01.2020 (обновлено: 17:51 27.01.2020)
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© Фото : аккаунт Ministry of Antiquities в FacebookМумии из найденной гробницы эпохи Птолемеев в городе Ахмим египетской провинции Сохаг
Мумии из найденной гробницы эпохи Птолемеев в городе Ахмим египетской провинции Сохаг
© Фото : аккаунт Ministry of Antiquities в Facebook
Мумии из найденной гробницы эпохи Птолемеев в городе Ахмим египетской провинции Сохаг. Архивное фото
КАИР, 27 янв - РИА Новости. Египетские органы безопасности нашли закрытое в течение 60 лет хранилище артефактов благодаря поступившей информации о планах местных злоумышленников разграбить его, сообщил информационный портал al-Masry al-Youm.
По данным портала, сотрудники госбезопасности совместно с туристической полицией получили наводку на попытку неких злоумышленников ограбить хранилище редких исторических артефактов в районе города Сакара к югу от Каира.
"В результате интенсивных розысков было обнаружено хранилище артефактов рядом с гробницей сановника Древнего Египта Птаххотепа I в Сакаре, которое не было внесено в реестр хранилищ министерства по делам памятников древности и не было известно контролирующим органам", - пишет издание.
Само хранилище представляет собой примыкающие к гробнице две комнаты с деревянной дверью, на замке которой подпись одного из контролеров, закрывшего ее в 1960 году. Внутри хранилища обнаружены 12 саркофагов с мумиями и различные исторические объекты высокой ценности.
Об участи воров, планировавших ограбление хранилища, не сообщается.
Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта
15 декабря 2019, 14:57РИА Наука
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