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Нижегородская область
2020-01-27T17:07+0300
https://ria.ru/20200127/1563935622.html
Нюта Федермессер займется защитой прав граждан в Нижегородской области
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РИА Новости

Нюта Федермессер займется защитой прав граждан в Нижегородской области

17:07 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловНюта Федермессер
Нюта Федермессер
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Нюта Федермессер. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, ставшая советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, возглавит региональную рабочую группу по защите прав уязвимых категорий граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.
Никитин и Федермессер в понедельник провели совещание по вопросу реформирования системы долговременного ухода в регионе.
Как отметил глава региона, Федермессер лично погрузилась в изучение деятельности Понетаевского психоневрологического интерната в Шатковском районе. Там предполагалось строительство нового здания интерната.
"В результате выводов, сделанных по итогам работы Нюты и ее коллег в Нижегородской области, было принято решение не только о разработке нового проекта, но и о реформировании системы в целом. Многое удалось сделать благодаря внешней поддержке, но сейчас мы договорились, что Нюта уже внутри правительства региона будет заниматься проектным управлением и, по сути, возглавит группу по реформированию системы долговременного ухода и защиты прав уязвимых категорий граждан в целом", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Он отметил, что когда люди постоянно живут в замкнутом пространстве, не имеют возможности посмотреть мир и пообщаться с кем-то еще, это негативно влияет как на них самих, так и на систему в целом. "Я поставил задачу - до конца лета полностью сформировать концепцию реформирования системы долговременного ухода, и именно Нюта будет курировать этот процесс. Нижегородский опыт впоследствии можно будет использовать и в других регионах страны", - добавил губернатор.
В свою очередь Федермессер заявила, что опыта структурного реформирования системы жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью нет ни у кого в стране. "Нижнему Новгороду не привыкать быть первым в чем-то. Неслучайно именно здесь первыми заговорили о том, чтобы полностью изменить систему помощи не только людям, которые могут жить самостоятельно, но и тем, кто всегда останется на попечении государства", - сказала она.
По ее словам, необходимы новые формы работы. "Мы не можем взять только одно учреждение или даже целую линейку. Сюда же присоединяются детские дома, коррекционные школы, интернаты, дома ребенка. Значит, мы говорим обо всех, кто нуждается в постоянной заботе и опеке. Люди должны понимать, где им получать информацию, какой объем помощи доступен за счет государственных или региональных средств. "Регион заботы", который мы очень надеемся сделать в Нижегородской области, во главу угла ставит потребности, права и свободы уязвимых групп граждан", - добавила Федермессер.
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