Нюта Федермессер займется защитой прав граждан в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер , ставшая советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина , возглавит региональную рабочую группу по защите прав уязвимых категорий граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

Никитин и Федермессер в понедельник провели совещание по вопросу реформирования системы долговременного ухода в регионе.

Как отметил глава региона, Федермессер лично погрузилась в изучение деятельности Понетаевского психоневрологического интерната в Шатковском районе. Там предполагалось строительство нового здания интерната.

"В результате выводов, сделанных по итогам работы Нюты и ее коллег в Нижегородской области , было принято решение не только о разработке нового проекта, но и о реформировании системы в целом. Многое удалось сделать благодаря внешней поддержке, но сейчас мы договорились, что Нюта уже внутри правительства региона будет заниматься проектным управлением и, по сути, возглавит группу по реформированию системы долговременного ухода и защиты прав уязвимых категорий граждан в целом", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Он отметил, что когда люди постоянно живут в замкнутом пространстве, не имеют возможности посмотреть мир и пообщаться с кем-то еще, это негативно влияет как на них самих, так и на систему в целом. "Я поставил задачу - до конца лета полностью сформировать концепцию реформирования системы долговременного ухода, и именно Нюта будет курировать этот процесс. Нижегородский опыт впоследствии можно будет использовать и в других регионах страны", - добавил губернатор.

В свою очередь Федермессер заявила, что опыта структурного реформирования системы жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью нет ни у кого в стране. "Нижнему Новгороду не привыкать быть первым в чем-то. Неслучайно именно здесь первыми заговорили о том, чтобы полностью изменить систему помощи не только людям, которые могут жить самостоятельно, но и тем, кто всегда останется на попечении государства", - сказала она.