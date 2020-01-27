Путин утвердил состав президиума Государственного совета

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района

В документе отмечается, что ротация осуществляется в соответствии с положением о Государственном совете от 2000 года.

В состав президиума вошли:

— губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Петербурга Александр Беглов, — губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, — глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, — губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, — губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Тверской области Игорь Руденя, — губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, — глава Башкирии Радий Хабиров, глава Башкирии Радий Хабиров, — губернатор Курганской области Вадим Шумков. губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета: он будет обеспечивать согласованную работу госорганов, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритеты социально-экономического развития.