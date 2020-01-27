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2020-01-27T18:55+0300
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Путин утвердил состав президиума Государственного совета
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РИА Новости

Путин утвердил состав президиума Государственного совета

17:06 27.01.2020 (обновлено: 18:55 27.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, распоряжение президента опубликовали на портале правовой информации.
В документе отмечается, что ротация осуществляется в соответствии с положением о Государственном совете от 2000 года.
В состав президиума вошли:
губернатор Петербурга Александр Беглов,
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров,
глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков,
губернатор Сахалина Валерий Лимаренко,
губернатор Тверской области Игорь Руденя,
губернатор Алтайского края Виктор Томенко,
глава Башкирии Радий Хабиров,
губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Ранее Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета: он будет обеспечивать согласованную работу госорганов, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритеты социально-экономического развития.
Формировать Госсовет будет президент, детали его работы изложат в отдельном законе.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
21 января, 12:11
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1309876228
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Государственный совет РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Довольно странно, что в состав Госсовета не вошли спортсмены и артисты, так как законы в РФ принимают именно они - самые интеллигентные и образованные люди России!
27 января, 18:33
Leonid
322911011
К следующим выборам госсовет будет всем рулить, а ВВ будет там главный. Как в совке политбюро. Круто да?
27 января, 18:24
Алексей Борисович
40126320
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