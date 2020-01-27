Путин утвердил состав президиума Государственного совета

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, распоряжение президента опубликовали на портале правовой информации.
В документе отмечается, что ротация осуществляется в соответствии с положением о Государственном совете от 2000 года.
В состав президиума вошли:
—губернатор Петербурга Александр Беглов,
—губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров,
—глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков,
—губернатор Сахалина Валерий Лимаренко,
—губернатор Тверской области Игорь Руденя,
—губернатор Алтайского края Виктор Томенко,
—глава Башкирии Радий Хабиров,
—губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Ранее Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета: он будет обеспечивать согласованную работу госорганов, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритеты социально-экономического развития.
Формировать Госсовет будет президент, детали его работы изложат в отдельном законе.