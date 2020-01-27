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Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
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РИА Новости

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

17:11 27.01.2020 (обновлено: 23:46 27.01.2020)
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© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии РФГенерал-полковник Виктор Стригунов
Генерал-полковник Виктор Стригунов
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Стригунова первым заместителем главы Росгвардии, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В 2002 году Стригунов окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил. В декабре 2002 года стал начальником Новосибирского военного института внутренних войск МВД.
В 2007 году назначен командующим войсками Восточного округа, а после реорганизации территориальной структуры внутренних войск в январе 2008-го — командующим войсками Восточного регионального командования.
В 2008 году глава государства присвоил Стригунову звание генерал-лейтенанта.
В 2012-м Путин назначил его на должность командующего войсками Сибирского регионального командования. После преобразования внутренних войск был переведен туда.
В 2016 году Стригунов стал командующим Сибирским округом войск Росгвардии.
В 2017 году Путин присвоил ему звание генерал-полковника.
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