Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

В 2002 году Стригунов окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил. В декабре 2002 года стал начальником Новосибирского военного института внутренних войск МВД.

В 2007 году назначен командующим войсками Восточного округа, а после реорганизации территориальной структуры внутренних войск в январе 2008-го — командующим войсками Восточного регионального командования.

В 2008 году глава государства присвоил Стригунову звание генерал-лейтенанта.

В 2012-м Путин назначил его на должность командующего войсками Сибирского регионального командования. После преобразования внутренних войск был переведен туда.

В 2016 году Стригунов стал командующим Сибирским округом войск Росгвардии.