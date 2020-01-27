Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T17:02+0300
https://ria.ru/20200127/1563935345.html
В Китае выделили $8,7 миллиарда на борьбу с инфекционными болезнями
https://cdn23.img.ria.ru/images/156391/73/1563917341_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_087eed6b86f51030d4a7fd975f8b49be.jpg
РИА Новости

В Китае выделили $8,7 миллиарда на борьбу с инфекционными болезнями

17:02 27.01.2020
712
© REUTERS / Aly SongМужчина в защитной маске в метро Шанхая
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
© REUTERS / Aly Song
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая на этот год выделили 60,3 миллиарда юаней (8,7 миллиарда долларов) на развитие системы базовых услуг общественного здравоохранения и меры по профилактике и контролю за распространением инфекционных заболеваний, говорится в заявлении минфина.
"С целью обеспечения финансирования работ по профилактике и контролю за распространением заболевания и для улучшения возможностей предотвращения эпидемии в городах и сельской местности из бюджета страны на этот год выделено 60,3 миллиарда юаней на базовые услуги общественного здравоохранения и работы по профилактике и контролю за эпидемической ситуацией", - сообщает ведомство.
Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения требуют, чтобы выделяемые на 2020 год субсидии были эффективно и целесообразно реализованы в городах и сельской местности строго по назначению - для профилактики и недопущения распространения нового типа коронавируса. Ни одно ведомство не имеет права по своему усмотрению задерживать, использовать не по назначению или же менять назначение применения средств.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Вчера, 13:50
Си Цзиньпин призвал противостоять распространению коронавируса
511002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМинистерство финансов КитаякоронавирусыКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных медицинских масках
В Камбодже подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
США находятся в тесном контакте с Китаем по коронавирусу, заявил Трамп
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В провинции Хэбэй будут платить за донос на вернувшихся из Уханя
КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Си Цзиньпин призвал противостоять распространению коронавируса
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Бангкок ввел меры против распространения коронавируса на транспорте
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от нового коронавируса
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2835 человек
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Распространение коронавируса могло быть диверсией, считает эксперт
Валерий Рязанский
В СФ не поддержали идею закрыть границу с Китаем из-за коронавируса
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио
В Канаде сообщили о втором предполагаемом случае коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Китай не обращался к России за помощью в связи с коронавирусом
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко: необходимости помогать Китаю в борьбе с коронавирусом нет
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии госпитализировали человека с подозрением на коронавирус
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
На Шри-Ланке выявили первого заболевшего новым коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния