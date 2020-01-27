В Китае выделили $8,7 миллиарда на борьбу с инфекционными болезнями

"С целью обеспечения финансирования работ по профилактике и контролю за распространением заболевания и для улучшения возможностей предотвращения эпидемии в городах и сельской местности из бюджета страны на этот год выделено 60,3 миллиарда юаней на базовые услуги общественного здравоохранения и работы по профилактике и контролю за эпидемической ситуацией", - сообщает ведомство.

Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения требуют, чтобы выделяемые на 2020 год субсидии были эффективно и целесообразно реализованы в городах и сельской местности строго по назначению - для профилактики и недопущения распространения нового типа коронавируса. Ни одно ведомство не имеет права по своему усмотрению задерживать, использовать не по назначению или же менять назначение применения средств.