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Почта Mail.ru восстановила работу после сбоя
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РИА Новости

Почта Mail.ru восстановила работу после сбоя

17:02 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВход в здание офиса компании Mail.ru
Вход в здание офиса компании Mail.ru
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вход в здание офиса компании Mail.ru. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Mail.ru Group полностью восстановила работу почтового сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В понедельник пользователи почтового сервиса Mail.ru столкнулись со сбоями в его работе. О проблемах сообщали, в частности, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара.
"Почта Mail.ru полностью восстановила свою работу, пользовательские данные не пострадали", - сказали в пресс-службе компании.
Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.
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