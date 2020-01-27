Почта Mail.ru восстановила работу после сбоя

В понедельник пользователи почтового сервиса Mail.ru столкнулись со сбоями в его работе. О проблемах сообщали, в частности, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара.

Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.