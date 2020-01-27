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Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
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РИА Новости

Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию

16:56 27.01.2020 (обновлено: 19:01 27.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что ее полномочия оспорили из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются.
В эфире телеканала "Россия 24" политик эти причины назвал "несколько удивительными".
Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Вчера, 16:16
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
"Они уже призывают к тому, что Россия отказывается соблюдать решения международных органов, что неправда", — добавил глава делегации.
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации пройдет в среду.
Ассамблея 26 июня восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.
Владимир Путин в середине января в президентском послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию изменения, которые прямо гарантировали бы приоритет Основного закона в российском правовом пространстве.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа 2019, 18:17
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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Обсудить 59
Петр ТолстойГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну а что удивляться, таращить глаза, пыхтеть? Всем было понятно давно, что, если Россию со скрипом вернули в ПАСЕ ради оплаты денег ЗА ОТСУТСТВИЕ в ней, то явно теперь будут портить нервы по надуманным и ненадуманным причинам. Причём, всем понравилось, что Россия согласилась оплатить взносы за срок санкций (!!!) только ради своего возвращения. Уверен, в Европе экстаз ощутили, что так финансово нажились на Москве!
27 января, 17:01
АБАлександр Буйчик
259614218
В чём смысл ПАСЕ? Поговорить и всем загнобить одного? :-) Пора заканчивать этот цирк
27 января, 17:40
ЕМЕвгений Мирный
261600011
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