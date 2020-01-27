Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что ее полномочия оспорили из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются.
В эфире телеканала "Россия 24" политик эти причины назвал "несколько удивительными".
"Они уже призывают к тому, что Россия отказывается соблюдать решения международных органов, что неправда", — добавил глава делегации.
Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации пройдет в среду.
Ассамблея 26 июня восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.
Владимир Путин в середине января в президентском послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию изменения, которые прямо гарантировали бы приоритет Основного закона в российском правовом пространстве.
29 августа 2019, 18:17Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)