Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Руководитель российской делегации в Руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что ее полномочия оспорили из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются.

В эфире телеканала " Россия 24 " политик эти причины назвал "несколько удивительными".

"Они уже призывают к тому, что Россия отказывается соблюдать решения международных органов, что неправда", — добавил глава делегации.

Ранее в понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь ассамблея должна будет подготовить доклад для принятия решения. Обсуждение вопроса о продлении полномочий российской делегации пройдет в среду.

Ассамблея 26 июня восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.