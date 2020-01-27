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В Москве назвали причину инцидента с провалившейся в яму машиной
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РИА Новости

В Москве назвали причину инцидента с провалившейся в яму машиной

16:56 27.01.2020
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© РИА Новости/Аврора / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Москве
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
© РИА Новости/Аврора
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Грузовик провалился в яму в центре Москвы, так как был нагружен сверх допустимого, в ближайшее время участок дороги восстановят, сообщили РИА Новости в префектура Центрального административного округа столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что грузовой автомобиль Mercedes с песком в понедельник провалился задними колесами в ливневую канализацию напротив дома 2/3 в Шубинском переулке.
"Сегодня днём в районе Арбат по адресу: Шубинский переулок, 2/3 произошло проседание грунта. На место оперативно прибыли коммунальные службы, причина произошедшего установлена. Инцидент произошёл из-за халатности водителя, управлявшего автотранспортом со сверхдопустимой погрузочной массой. Целостность дорожного покрытия будет восстановлена в ближайшее время", - рассказали в префектуре.
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