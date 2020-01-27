В Москве назвали причину инцидента с провалившейся в яму машиной

Ранее представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что грузовой автомобиль Mercedes с песком в понедельник провалился задними колесами в ливневую канализацию напротив дома 2/3 в Шубинском переулке.

"Сегодня днём в районе Арбат по адресу: Шубинский переулок, 2/3 произошло проседание грунта. На место оперативно прибыли коммунальные службы, причина произошедшего установлена. Инцидент произошёл из-за халатности водителя, управлявшего автотранспортом со сверхдопустимой погрузочной массой. Целостность дорожного покрытия будет восстановлена в ближайшее время", - рассказали в префектуре.