Турецкие власти заявили, что людей под завалами больше нет

АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Турецкие власти располагают информацией о том, что ни живых, ни погибших под завалами разрушенных землетрясением зданий на востоке страны не осталось, заявил глава Агентства по чрезвычайным ситуациями Турции Мехмет Гюллюоглу.
"У нас есть информация о том, что в завалах найдено последнее тело", - написал Гюллюоглу в Twitter.
Однако спасатели продолжают осмотр обломков разрушенных зданий, добавил он.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек. -0-