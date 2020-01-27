Выставку испанских художников посетило рекордное количество человек

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выставку "Импрессионизм и испанское искусство" посетили более 100 тысяч человек за три с половиной месяца работы, сообщает пресс-служба Музея русского импрессионизма.

Масштабная испанская экспозиция рубежа XIX-XX веков знакомила публику с именами сразу 18 художников Испании, творивших рядом с французскими импрессионистами и участвовавших с ними в первых выставках: Пере Видал де Соларес, Мариано Фортуни, Адольфо Гиард, Рамон Казас, Сантьяго Русиньоль, Элисеу Мейфрен, Дарио де Регойос, Аурелиано де Беруэте и многими другими. Всего на выставке было представлено более 60 живописных полотен из ведущих испанских музеев и частных коллекций.

© Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма Хоакин Соролья. Скалы в Хавеа и белая лодка. 1905. Коллекция Кармен Тиссен-Борнемиса © Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма Хоакин Соролья. Скалы в Хавеа и белая лодка. 1905. Коллекция Кармен Тиссен-Борнемиса

"Выставка "Импрессионизм и испанское искусство" стала самым посещаемым проектом Музея русского импрессионизма: за три с половиной месяца с экспозицией познакомились более 100 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе.