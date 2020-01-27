Выставку испанских художников посетило рекордное количество человек

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выставку "Импрессионизм и испанское искусство" посетили более 100 тысяч человек за три с половиной месяца работы, сообщает пресс-служба Музея русского импрессионизма.
Масштабная испанская экспозиция рубежа XIX-XX веков знакомила публику с именами сразу 18 художников Испании, творивших рядом с французскими импрессионистами и участвовавших с ними в первых выставках: Пере Видал де Соларес, Мариано Фортуни, Адольфо Гиард, Рамон Казас, Сантьяго Русиньоль, Элисеу Мейфрен, Дарио де Регойос, Аурелиано де Беруэте и многими другими. Всего на выставке было представлено более 60 живописных полотен из ведущих испанских музеев и частных коллекций.
© Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизмаХоакин Соролья. Скалы в Хавеа и белая лодка. 1905. Коллекция Кармен Тиссен-Борнемиса
© Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма
Хоакин Соролья. Скалы в Хавеа и белая лодка. 1905. Коллекция Кармен Тиссен-Борнемиса
"Выставка "Импрессионизм и испанское искусство" стала самым посещаемым проектом Музея русского импрессионизма: за три с половиной месяца с экспозицией познакомились более 100 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе.
Экспозицию живописных работ дополнили графика и скульптура каталонца Рикарда Гино. В начале 1900-х годов он посещал школу искусств на Монмартре, а в 1913 году был помощником Огюста Ренуара и работал над скульптурными проектами в загородной резиденции великого мастера. Выставка завершила работу 26 января.
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