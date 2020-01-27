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Папа Римский призвал никогда не забывать о трагедии Холокоста
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РИА Новости

Папа Римский призвал никогда не забывать о трагедии Холокоста

16:50 27.01.2020
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
ВАТИКАН, 27 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал никогда не забывать о трагедии Холокоста.
"Если мы потеряем память, мы уничтожим будущее. Путь годовщина Холокоста, неописуемой жестокости, о которой человечество узнало 75 лет назад, станет призывом остановиться, помолчать и вспомнить. Это нужно нам, чтобы не стать безразличными", - написал понтифик в Twitter по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
Накануне в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане папа Франциск призвал верующих помолиться и вспомнить о жертвах Холокоста в связи с 75-летием освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим.
"Перед лицом этой безмерной трагедии, этих зверств недопустимо безразличие и обязательна память… Каждый в своем сердце должен сказать: "Никогда больше, никогда больше", - подчеркнул понтифик.
Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. Именно в этот день войска Красной армии в 1945 году освободили Освенцим. Решение об учреждении международного дня памяти было принято Генассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Авторами данной инициативы стали Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств.
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