Папа Римский призвал никогда не забывать о трагедии Холокоста

ВАТИКАН, 27 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал никогда не забывать о трагедии Холокоста

"Если мы потеряем память, мы уничтожим будущее. Путь годовщина Холокоста, неописуемой жестокости, о которой человечество узнало 75 лет назад, станет призывом остановиться, помолчать и вспомнить. Это нужно нам, чтобы не стать безразличными", - написал понтифик в Twitter по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

If we lose our memory, we destroy our future. May the anniversary of the Holocaust, the unspeakable cruelty that humanity learned of 75 years ago, serve as a summons to pause, to be still and to remember. We need to do this, lest we become indifferent. #DayofMemory — Pope Francis (@Pontifex) 27 января 2020 г.

Накануне в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане папа Франциск призвал верующих помолиться и вспомнить о жертвах Холокоста в связи с 75-летием освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим.

"Перед лицом этой безмерной трагедии, этих зверств недопустимо безразличие и обязательна память… Каждый в своем сердце должен сказать: "Никогда больше, никогда больше", - подчеркнул понтифик.