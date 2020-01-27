МИД Ирака осудил обстрел американского посольства в Багдаде

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака осудило обстрел американского посольства в "зеленой зоне" в Багдаде, произошедший в воскресенье вечером.
"Министерство иностранных дел решительно отвергает и осуждает агрессию, которой подверглось посольство Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
Иракский МИД также отметил "стремление усилить охрану всех иностранных диппредставительств, находящихся в Багдаде".
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Позже телеканал Al-Sumaria сообщил, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди заявил, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства". Спикер иракского парламента Мухаммад аль-Хальбуси подчеркнул, что повторяющиеся ракетные обстрелы американского посольства в Багдаде наносят ущерб репутации и суверенитету Ирака.
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам и не влекут существенного ущерба.