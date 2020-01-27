Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T16:45+0300
https://ria.ru/20200127/1563934287.html
МИД Ирака осудил обстрел американского посольства в Багдаде
https://cdn22.img.ria.ru/images/156391/42/1563914228_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a5b2345680c60854db9a66d9c18e43a1.jpg
РИА Новости

МИД Ирака осудил обстрел американского посольства в Багдаде

16:45 27.01.2020
1297
© REUTERS / Thaier al-SudaniИракские военные у посольства США в Багдаде
Иракские военные у посольства США в Багдаде
© REUTERS / Thaier al-Sudani
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака осудило обстрел американского посольства в "зеленой зоне" в Багдаде, произошедший в воскресенье вечером.

"Министерство иностранных дел решительно отвергает и осуждает агрессию, которой подверглось посольство Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Иракский МИД также отметил "стремление усилить охрану всех иностранных диппредставительств, находящихся в Багдаде".
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии. Позже телеканал Al-Sumaria сообщил, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди заявил, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства". Спикер иракского парламента Мухаммад аль-Хальбуси подчеркнул, что повторяющиеся ракетные обстрелы американского посольства в Багдаде наносят ущерб репутации и суверенитету Ирака.
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Вчера, 14:10
В Госдуме обеспокоены обстрелом посольства США в Багдаде
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам и не влекут существенного ущерба.
540113
Обсудить 1
МИД ИракаБагдад (город)ИракСШАВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии, сообщил источник
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни. 27 января 2020
В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане
Богдан Бартниковский
Бывший узник Освенцима заявил, что помнит, кто его освободил
Олег Тягнибок
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Самолет Bombardier
Пентагон подтвердил крушение американского самолета в Афганистане
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией о тарифе на транзит нефти
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в провинции Алеппо
Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
В Госдуме обеспокоены обстрелом посольства США в Багдаде
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутат Рады раскритиковала действия украинской делегации в ПАСЕ
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
В Афганистане разбился самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния