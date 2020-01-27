Бангкок ввел меры против распространения коронавируса на транспорте

БАНГКОК, 27 янв – РИА Новости. Бангкок вводит срочные меры против распространения нового коронавируса на общественном транспорте, сообщает в понедельник на своем интернет-сайте департамент общественных связей при премьер-министре Таиланда.

Меры касаются подземного и надземного метро, действующего в столице Таиланда, бангкокского аэроэкспресса и скоростных автобусных линий, говорится в сообщении.

Увеличена частота влажной уборки салонов автобусов и вагонов поездов с применением дезинфектантов, с обязательной обработкой всех поверхностей, к которым прикасаются руки пассажиров, а также введена обязательная обработка дезинфектантом перед каждым выходом поезда или автобуса на маршрут, говорится в сообщении.

Также на всех станциях метро и аэроэкспресса, на остановках скоростных автобусов установлены диспенсеры со спиртовым гелем, чтобы пассажиры могли протереть руки.