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Бангкок ввел меры против распространения коронавируса на транспорте
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РИА Новости

Бангкок ввел меры против распространения коронавируса на транспорте

16:45 27.01.2020 (обновлено: 17:22 27.01.2020)
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© REUTERS / cnsphotoДезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
© REUTERS / cnsphoto
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
БАНГКОК, 27 янв – РИА Новости. Бангкок вводит срочные меры против распространения нового коронавируса на общественном транспорте, сообщает в понедельник на своем интернет-сайте департамент общественных связей при премьер-министре Таиланда.
Меры касаются подземного и надземного метро, действующего в столице Таиланда, бангкокского аэроэкспресса и скоростных автобусных линий, говорится в сообщении.
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Увеличена частота влажной уборки салонов автобусов и вагонов поездов с применением дезинфектантов, с обязательной обработкой всех поверхностей, к которым прикасаются руки пассажиров, а также введена обязательная обработка дезинфектантом перед каждым выходом поезда или автобуса на маршрут, говорится в сообщении.
Также на всех станциях метро и аэроэкспресса, на остановках скоростных автобусов установлены диспенсеры со спиртовым гелем, чтобы пассажиры могли протереть руки.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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